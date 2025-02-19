彰化八堡一圳水岸廊道開工 打通二水自行車道斷點

彰化縣政府打造八堡一圳水岸廊道，二水鄉復興村段今天動工，總經費2400萬元，預計在今年9月完工，將打通二水自行車道斷點，完工後，民眾即可騎自行車欣賞沿途美麗的花旗木。

八堡一圳水岸廊道二水鄉復興村段今天舉行開工儀式，由彰化縣長王惠美主持，彰化縣議員鄭俊雄、蕭妤亘、詹琬惠、二水鄉長蘇界欽等地方人士與會。

王惠美表示，三鐵跑水自行車道深受自行車友推薦，但該路段至二水鄉復興村成為斷點，廊道總長1.3公里，縣府提出計畫優先打通復興村1.3公里廊道，北自水尾巷起至坑內坑壹號橋止，獲得交通部觀光署補助1512萬元，縣府自籌888萬元，會將二水鄉的特色石硯結合水岸、書法元素，串連起三鐵跑水自行車道，也將增設步道、觀景平台，讓鄉親騎腳踏車時，能欣賞彰化怡人田野風光。

王惠美說，縣府近年積極推動八堡圳水岸自行車道，希望打造一條全長29公里，從二水延伸至員林的水岸廊道，目前尚有八堡一圳一號橋連接至田中鎮中南路長度2.5公里，及高鐵站至社頭金河森林公園長度2公里經費爭取中，未來將成為彰化重要觀光旅遊資源。

鄭俊雄表示，過去他曾提案希望可以把八堡圳水岸廊道路線打通，往下連接到埤頭、員林，完工後就可以騎MOVOO腳踏車來欣賞花旗木、買芭樂，也可騎到高鐵站，未來附近還有彰化國際展覽中心展售彰化特產，期待八堡一圳水岸廊串聯完工，打造全國最漂亮的水岸廊道。

蘇界欽說，八堡一圳水岸廊道串連建置工程完成後，將打通任督二脈，對田中、社頭、二水的經濟、觀光產業，都帶來很大的幫助。