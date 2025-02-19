等公車不再風吹日曬 台中烏日區公所有新候車亭
台中市烏日區公所前的公車站原先僅是一處露天站牌，為提供民眾有個可以遮風避雨的空間，減少暴露車道邊的安全風險，經市議員吳瓊華爭取下，最近已重新建置為舒適的候車亭。區長林崇懿今特別提醒市民，可在此搭車前往觀賞元宵燈會，體驗候車亭的與以往不同的空間。
林崇懿今天上午帶著區公所人員實際前往體驗這座候車亭，他表示市長盧秀燕相當重視人本環境，候車亭不僅提升乘客的候車體驗，還能改善交通安全，營造便捷友善的大眾運輸環境，也感謝市議員吳瓊華的爭取。
他說，元宵燈會展期進入倒數5天，市民可以利用大眾運輸交通工具前往中央公園，燈會周邊有19條公車路線，平日可搭公車前往，假日還可到捷運市府站及松竹站搭乘免費接駁車。
林崇懿說，市民搭乘公車享有限定雙十公車優惠，10公里內全免費，超過10公里最多只收10元車資的優惠，而且台中的敬老愛心卡是六都最好用，每月有1000點，可搭乘台中捷運、公車、國道客運、計程車及火車等，歡迎攜家帶眷一同搭公車前往欣賞燈會。
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