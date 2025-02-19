南投縣首座社宅明年入住 埔里拍板再添1處新社宅

南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」位於埔里，前年動工，日前完成上梁，預計明年可啟用入住，有260戶供承租；且經公所續向中央爭取，再添一處社宅「北安．安居」，鎮長廖志城說，北安社宅基地在市中心，生活機能佳，規畫中。

為落實居住正義，減輕國人租屋負擔，政府近年擴大興設社會住宅，南投縣擇定埔里、竹山、南投市3地，其中埔里社宅「公誠．安居」位在公誠路與德二街交叉口，且於2023年2月動工，成為縣內首宗社宅興辦建案，日前更已完成上梁。

埔里鎮長廖志城說，公誠社宅建案基地約5280平方公尺，為1幢2棟地下2層、地上10層建築，規畫套房、2房及3房型共260戶供承租，附設公辦民營托嬰中心，今年底前可望完工，但仍須內部裝修、辦說明會等，明年才能啟用入住。

他更進一步指出，為降低青年及弱勢居住負擔，提供更多優質公宅，公所續向中央爭取興辦社會住宅，經與國家住都中心研議評估，選定北安里六合路與明德路間的國有土地，並已命名為「北安．安居」，埔里鎮內將再增加1處社會住宅。

而「北安．安居」社宅建案占地約4870平方公尺，早期為林務局宿舍區，拆除後土地閒置，過去曾招商民間業者規畫興建觀光藝文飯店，後因業者未履約中止，如今確定將興辦公宅，相關建築設計、戶數、房型及附屬設施等目前積極規畫中。