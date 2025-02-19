台中查緝非法旅宿去年特優174件 鼓勵民眾舉報有獎金

台中市近來將日租套房等非法旅宿納入專案取締重點對象，透過社區管委會併同旅宿業公協會及警方協助蒐集事證，經統計2024年共裁罰174件，今年已執行5家非法旅宿停止供水供電處分；此外，為鼓勵民眾舉報非法旅宿，只要附上明確事證提出檢舉，經查證屬實並完成罰鍰收繳，即依檢舉獎勵辦法提撥實收罰鍰金額的10至15%，作為檢舉獎金，多元管道強力查緝獲得成效。

台中市匯聚「山、海、屯、都」多元旅遊面貌，去年全市住宿近900萬人次，在7月被Agoda訂房網站評選為「亞洲9大住宿最平價旅遊地」，今年春節連假訂房率更是六都第一；但日租套房等非法旅宿，多隱藏於都會公寓大樓或狹小巷弄的違章建築內，造成住宅社區出入份子複雜化和公共安全問題，且未經政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，安全堪虞。

加上非法業者為規避政府查緝，往往與消費者避不見面，聯繫交易過程相對不透明，一旦發生緊急意外事件，消費者輕則求償無門，為維護旅客住宿安全，觀旅局凡查獲非法經營的業者，即依法裁罰並勒令歇業；如經裁罰2次並勒令歇業後仍繼續營業，除依規加倍裁罰金額，同時強制執行建築物停止供水供電處分，今年已執行5家非法旅宿的停止供水供電處分。