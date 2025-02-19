北斗東螺天后宮天公爐遭放骸骨 經化驗確認為人骨
彰化縣北斗鎮東螺開基祖廟天后宮的天公爐，日前被人埋置長達約15公分骸骨，廟方人員發現後報警；彰化地方檢察署今天表示，經化驗後確認是人骨，目前列相字案指揮偵辦中。
東螺開基祖廟天后宮天公爐於2月1日大年初四下午發爐，廟方人員前往清理時，一旁躲雨的黑狗突然朝天公爐吠叫，當時人員就覺得奇怪，後來竟在爐內發現1根塗硃砂、長約15公分的骸骨。
彰化縣警察局北斗分局受理報案後，已調閱周邊相關監視器釐清案情。由於放置天公爐處未設監視器，廟方表示將會加裝，以防再有類似情事發生。
彰化地方檢察署今天告訴中央社記者，骸骨送化驗後，確認是人骨，至於埋骨人動機、骸骨來源或另有他案，目前全案列相字案偵辦中。
廟方人員說，骸骨是埋在天公爐內香灰深處，若沒有撥開不易被發現，此惡意行為令人匪夷所思，希望檢警盡快揪出這名有心人士。
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