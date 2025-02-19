南投公費流感疫苗來了 2130劑明天起11類對象可接種

藝人大S因流感猝逝，讓民眾搶接種流感疫苗，因為正值流感疫情高峰，南投縣政府爭取緊急增購流感疫苗，獲配2130劑，明天（20日）起，優先提供65歲以上等11類對象公費接種，提醒符合資格民眾儘速接種。

南投縣衛生局表示，流感變異相當迅速，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時造成死亡，接種流感疫苗是預防流感中重症最有效的方法。

這次獲配2130劑流感疫苗，優先提供11類對象公費接種，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等原計畫第一階段實施對象。

如有尚未接種公費流感疫苗對象，請儘速前往接種。若有相關疑問，請民眾逕洽南投縣合約院所，或至衛生局網站查詢(南投縣流感疫苗接種合約院所：https://ntshb.tw/hc03TqurF )或撥打防疫專線：049-2220904。

另外，近期仍處於流感流行期，若有咳嗽、發燒、流鼻水等感染症狀，外出時務必配戴口罩、注意手部清潔消毒、避免進出人多密閉場所，應儘速就醫並在家休息。