看過來！228連假 彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間調整

228和平紀念日3天連假，適逢周五，彰化縣各鄉鎮市調整垃圾收運時間，彰化市及大村、竹塘、溪州鄉將暫停沿線垃圾收運服務；大村、埔心、伸港、竹塘、永靖、社頭、田尾、溪州鄉及北斗鎮、田中鎮的定點垃圾收運服務當天也暫停。

彰化縣環保局提醒民眾，配合各鄉鎮市清潔隊垃圾清運時間將家中垃圾投入垃圾車，非收運時段，應先行妥善打包、貯存垃圾於家中，勿堆置住家門前，避免野狗、老鼠翻找造成環境髒亂。

環保局強調，瓦斯罐、髮型噴霧罐、殺蟲劑等高壓容器，都屬於資源回收物品，千萬不能直接丟入垃圾車，請民眾確認是否用完排空，獨立打包後加註警語，再交給資源回收車人員，以保障第ㄧ線回收人員及民眾倒垃圾時的安全。

環保局表示，為了減少垃圾量並提升資源回收效率，清潔隊將持續破袋檢查，請民眾確實落實垃圾分類，以免錯置資源。