看過來！228連假 彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間調整
228和平紀念日3天連假，適逢周五，彰化縣各鄉鎮市調整垃圾收運時間，彰化市及大村、竹塘、溪州鄉將暫停沿線垃圾收運服務；大村、埔心、伸港、竹塘、永靖、社頭、田尾、溪州鄉及北斗鎮、田中鎮的定點垃圾收運服務當天也暫停。
彰化縣環保局提醒民眾，配合各鄉鎮市清潔隊垃圾清運時間將家中垃圾投入垃圾車，非收運時段，應先行妥善打包、貯存垃圾於家中，勿堆置住家門前，避免野狗、老鼠翻找造成環境髒亂。
環保局強調，瓦斯罐、髮型噴霧罐、殺蟲劑等高壓容器，都屬於資源回收物品，千萬不能直接丟入垃圾車，請民眾確認是否用完排空，獨立打包後加註警語，再交給資源回收車人員，以保障第ㄧ線回收人員及民眾倒垃圾時的安全。
環保局表示，為了減少垃圾量並提升資源回收效率，清潔隊將持續破袋檢查，請民眾確實落實垃圾分類，以免錯置資源。
此外，環保局指出，從年1月1日起，觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業(如：露營地、休旅車營等)不再提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，也不得主動陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等個人衛生用品供消費者自由取用。請民眾連假出遊時，自備盥洗用品及個人衛生用品，減少一次用旅宿用品廢棄物的產生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言