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獨／興農球場會員24日集結中科抗議權益受損 台積設廠添變數

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
興農球場會員權益促進會決定24日上午10時集結約3百人前往中科抗議，表達訴求。本報資料照
興農球場會員權益促進會決定24日上午10時集結約3百人前往中科抗議，表達訴求。本報資料照

中科管理局想要收購興農高爾夫球場，做為台積電設廠用地，但球場會員如何賠償遲未解決。興農球場會員權益促進會會長陳永豐上午說，在上周五14日拜會完中科之後，感覺到中科以往維護會員的態度已有轉變，甚至還說出「我們沒有棍子打興農」等語，在會員權益必須保障下，決定24日上午10時集結約3百人前往中科抗議，表達訴求。

但會員與興農的私權關係，為什麼反而針對中科？陳永豐說，中科原本依立委蔡其昌召開過的協調會內容，要求興農先解決了會員賠償問題再談土地價購，但自14日的會晤之後，他們感覺中科態度已改變，中科已不堅持會員賠償先處理的立場，而這個局是由中科先設的，會員們感覺遭到背棄，才會針對中科。

他說，中科原本可以依協調會，先查估出會員們球證的行情，再由興農賠償，但中科捨此不為，一直拖延，才會導致會員權益被漠視。他們本來是支持開發的，但在台積電2奈米廠現在已去高雄，看不到還有在台中設廠的必要。因此，他們決定回到「保留綠地」的立場，且誓死捍衛。

從促進會24日上午到場的人員名單看來，其中有許多台中市的政商人士，甚至包括磐石會創辦人謝平上、惠蓀開發負責人陳蓀裕等知名企業人士，也可能成為台中市歷來少見企業人士出席最多的陳抗場面。

據了解，攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能實際完成價購簽約仍遲未定案。興農球場會員權益促進會原本希望球證以每張180萬元回收，但基於物價上漲等因素，促進會在年前開會決定球證回收價調漲至每張320萬元。

對於中科如何看待興農球場會員權益促進會將要抗議一事，中科管理局長許茂新等人均未接電話，尚未得他們的看法。不過，本報日前已報導，在會員問題遲遲無法解決下，中科管理局為免已訂第一季交地給台積電的承諾再拖延，已可能先繞過會員問題，等土地取得之後，再由興農循法律途徑解決。

台中市 台積電 永豐

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