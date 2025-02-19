台中北區庇護島自撞事故頻傳 警這三招...單月6.3件降為0

台中市北區進化北路沿線（崇德路至中清路段）從去年10月起設置行人庇護島，但轎車自撞事故頻傳，短短3個月已發生19件轎車撞庇護島車禍，二分局從工程等3面向著手，已從去年單月平均6.3件事故，降為零件，也讓庇護島發揮保護行人功能。

第二警分局指出，從去年發生第一起汽車左轉彎自撞庇護島後，即非常重視行人庇護島對用路人所造成的影響，發現汽車駕駛人常有過路口未減速、提前切入轉彎（俗稱切西瓜）的習慣，且忽視車輛左前方A柱視線盲區，導致疏未注意行人庇護島的存在，是造成車輛頻繁撞上庇護島的事故主因。

第二警分局針對進化北路，加強取締「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉」違規，從去年10月迄今，共計取締85件。

另外利用各項活動機會加強交通行為教育，並製成梗圖上傳於臉書等社群推播，也邀集建設局、交通局及當地里長（賴福、賴厝、賴村里）)等單位共同會勘，以集思廣益改善硬體設施。

目前庇護島已增設反光導桿、畫設導引線，以及調整反光牌面角度，提升夜間或光線不足時的可見性。

今年1月至2月17日止，在進化北路垂直的道路（永興、學士、大德、梅川等路口），轎車自撞庇護島事故降為0件，顯見有效提升民眾行駛路口減速慢行，左轉彎不切西瓜等交通安全意識。