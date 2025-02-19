快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

聽新聞
0:00 / 0:00

台中北區庇護島自撞事故頻傳 警這三招...單月6.3件降為0

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市北區去年設置行人庇護島後，車輛自撞事故頻傳，警方以工程等3面向著手，改善狀況。圖／第二警分局提供
台中市北區去年設置行人庇護島後，車輛自撞事故頻傳，警方以工程等3面向著手，改善狀況。圖／第二警分局提供

台中市北區進化北路沿線（崇德路至中清路段）從去年10月起設置行人庇護島，但轎車自撞事故頻傳，短短3個月已發生19件轎車撞庇護島車禍，二分局從工程等3面向著手，已從去年單月平均6.3件事故，降為零件，也讓庇護島發揮保護行人功能。

第二警分局指出，從去年發生第一起汽車左轉彎自撞庇護島後，即非常重視行人庇護島對用路人所造成的影響，發現汽車駕駛人常有過路口未減速、提前切入轉彎（俗稱切西瓜）的習慣，且忽視車輛左前方A柱視線盲區，導致疏未注意行人庇護島的存在，是造成車輛頻繁撞上庇護島的事故主因。

第二警分局針對進化北路，加強取締「行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉」違規，從去年10月迄今，共計取締85件。

另外利用各項活動機會加強交通行為教育，並製成梗圖上傳於臉書等社群推播，也邀集建設局、交通局及當地里長（賴福、賴厝、賴村里）)等單位共同會勘，以集思廣益改善硬體設施。

目前庇護島已增設反光導桿、畫設導引線，以及調整反光牌面角度，提升夜間或光線不足時的可見性。

今年1月至2月17日止，在進化北路垂直的道路（永興、學士、大德、梅川等路口），轎車自撞庇護島事故降為0件，顯見有效提升民眾行駛路口減速慢行，左轉彎不切西瓜等交通安全意識。

第二警分局長鍾承志表示，行人庇護島的原意在於保障行人安全，阻擋駕駛轉彎搶快所造成的衝擊，呼籲用路人行經路口時應減速，養成行駛到中心處再行左轉彎的習慣，並多留意交通標誌、標線，期許用路人持續努力共創友善與安全人本交通環境。

台中市北區去年設置行人庇護島後，車輛自撞事故頻傳，警方以工程等3面向著手，改善狀況。圖／第二警分局提供
台中市北區去年設置行人庇護島後，車輛自撞事故頻傳，警方以工程等3面向著手，改善狀況。圖／第二警分局提供

自撞 行人

延伸閱讀

翻車又碰撞3車…國道豐原段6車連環撞 1死1命危2傷

全新Kia EV4外觀首次公開！提供轎車、掀背兩種車型可選

影／台中男開車自撞北區騎樓似砲彈 酒測超標送法辦

嘉縣新港2輛進香團遊覽車與轎車追撞 傳20人輕重傷

相關新聞

影／絕美空拍曝光！群櫻爆開 紅色浪漫襲捲南投

近日天氣回暖，南投清境、奧萬大等地櫻花怒放進入高峰期，台14線埔霧公路沿途櫻花也盛綻，美不勝收，整體花況預計能持續至3月...

獨／興農球場會員24日集結中科抗議權益受損 台積設廠添變數

中科管理局想要收購興農高爾夫球場，做為台積電設廠用地，但球場會員如何賠償遲未解決。興農球場會員權益促進會會長陳永豐上午說...

台中北區庇護島自撞事故頻傳 警這三招...單月6.3件降為0

台中市北區進化北路沿線（崇德路至中清路段）從去年10月起設置行人庇護島，但轎車自撞事故頻傳，短短3個月已發生19件轎車撞...

南投飛行傘勝地 虎頭山重新開放

南投埔里虎頭山是中部重要飛行傘基地，秋冬氣流穩定為活動高峰期，但去年受中央法規限制，一度停飛大半年，縣府輔導業者，近期陸...

台中「浮現祭」 首度聯手職棒

中台灣頗有口碑的冒險音樂祭「浮現祭」2月22日至23日在台中清水開唱，今年再創全票種完售佳績，自2019年開辦以來門票連...

台中購物節整體滿意度達九成 民眾、店家支持續辦

第六屆台中購物節在去年12月25日圓滿結束，整體活動滿意度達九成，並有超過入成外縣市民眾因購物節活動而增加到台中旅遊、消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。