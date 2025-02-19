影／絕美空拍曝光！群櫻爆開 紅色浪漫襲捲南投

近日天氣回暖，南投清境、奧萬大等地櫻花怒放進入高峰期，台14線埔霧公路沿途櫻花也盛綻，美不勝收，整體花況預計能持續至3月初，民眾可把握228連假遊賞；文史生態工作者潘樵透過空拍記錄埔霧公路群櫻爆開綴山頭的浪漫景致。

清境農場指出，受氣候變化影響，清境地區櫻花盛開，除了場內山櫻花、八重櫻接力綻放，國民賓館餐廳旁「櫻花王」也是怒放中，吸引遊客搶拍；小瑞士花園內由山櫻花變異的台灣原生「福爾摩沙櫻（白花山櫻）」潔白純淨，也罕見盛放。

場方以往年的經驗判斷，預估清境櫻花花況應能持續至3月初，而其場內除能賞櫻，還有紫色的荷蘭鳶尾花與紫藤、黃色的大花曼陀羅、五顏六色的牽牛花等奼紫嫣紅，觀山牧區入口處的白色李花也是最佳賞花取景點，適合國人春遊賞花。

奧萬大森林遊樂區栽種山櫻花、八重櫻、霧社櫻等上千株櫻樹，元月下旬就接力綻放，目前也已進入最佳賞櫻期，林業保育署南投分署表示，目前是八重櫻的最盛期，整體花況預估將能持續至3月上旬，民眾可把握228連假遊賞。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛的交通要道，並銜接台14甲線通往清境、廬山、合歡山等熱門景點，隨氣候回暖，埔霧公路沿線櫻花大爆開，尤其山櫻花盛綻，鮮豔的桃紅花色大面積占據山林邊坡，率性引爆紅色浪漫。