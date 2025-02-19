台中「浮現祭」 首度聯手職棒

中台灣頗有口碑的冒險音樂祭「浮現祭」2月22日至23日在台中清水開唱，今年再創全票種完售佳績，自2019年開辦以來門票連5年售罄，今年與中華職棒大聯盟合作，5組啦啦隊熱力演出，另號召近百組演出者匯聚清水演出。

浮現祭在鰲峰山運動公園舉辦，連年爆滿，去年浮現音樂祭兩天吸引約3萬5千人次參與，成為指標國際音樂節。新聞局長欒治誼表示，浮現祭參與總人數連年增長，今年預估參與人次將更多成為萬人參與的指標性國際音樂季，穩固台中音樂祭品牌形象，也掀起海線觀光熱潮。

新聞局提到，今年演出團體有美秀集團、HUSH、麋先生 MIXER、拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬等台灣在地熱門樂團外，還有日、韓、泰、馬來西亞、新加坡等海外超過30組歌手和樂團，陣容超越歷年。

除台灣團體演出，泰國國民女友INK WARUNTORN與Synth-Pop音樂唱和，香港流行搖滾樂隊KOLOR、中國獨立流行樂隊動物園釘子戶、泰國人氣創作歌手THE TOYS和YOURMOOD等。

來自大阪的 KANA-BOON 作為此次重點壓軸團之一，為「火影忍者疾風傳」創作主題曲，創串流音樂破億點閱；另演唱電影劇場版「進擊的巨人」主題曲的神聖放逐樂隊、東京新銳女聲a子、登上武道館的大勢樂團Kroi，浮現祭亮相。

今年逢2025年經典賽資格賽，勇氣舞台與職棒聯盟、摔角、拳擊挑戰和5組職棒啦啦隊，體驗全球最大運動賽事串流平台 DAZN Taiwan，除音樂外另規畫運動、拳擊等各類型不同的運動舞台及啦啦隊見面會。