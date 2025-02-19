南投飛行傘勝地 虎頭山重新開放

南投埔里虎頭山是中部重要飛行傘基地，秋冬氣流穩定為活動高峰期，但去年受中央法規限制，一度停飛大半年，縣府輔導業者，近期陸續復飛，還有日本飛行傘玩家專程到虎頭山俯瞰台灣地理中心，享受冬日當空中飛人樂趣。

埔里虎頭山海拔約600公尺，可開車直達且地理條件優異，一年四季氣流大致穩定，是全台少數絕佳的飛行傘活動場域；又以秋冬季節氣候最穩定，是飛行傘活動高峰期，常見色彩繽紛的飛行傘翱翔天際。

但教育部體育署2022年10月公布「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，規範飛行運動場地須取得合法許可才開放個人飛行及商業載飛，南投縣府去年依法函告相關業者停止營業並輔導合法，虎頭山飛行傘停飛了大半年。

縣府教育處表示，目前全縣僅2家飛行傘業者都在虎頭山地區，前年無動力飛行運動新法公布後，因未取得飛行場域許可，均暫停營業。教育處全力輔導，一家已取得合法許可重啟營業；另一家待完成相關保險作業，可望復飛。

虎頭山飛行傘場重新開放，當地午後天空又見飛行傘盤旋，另有日本玩家專程到埔里體驗，今年63歲的熊谷勝秀飛行傘經驗逾15年，他5年內3度跨海來台，次次專程到埔里玩飛行傘，熱血追風。

熊谷勝秀說，日本的冬天不適合玩飛行傘，因高空容易凍傷，而台灣入冬氣候仍相對溫暖，午後熱氣流穩定，所以來台3次都到虎頭山飛行，從台灣地理中心鳥瞰山城美景，最遠曾飛到日月潭與九族文化村上空。