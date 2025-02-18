台中購物節整體滿意度達九成 民眾、店家支持續辦

第六屆台中購物節在去年12月25日圓滿結束，整體活動滿意度達九成，並有超過入成外縣市民眾因購物節活動而增加到台中旅遊、消費意願；除了參與活動民眾滿意，購物節合作及優惠店家也有超過九成滿意度，且支持續辦購物節，再度認證台中購物節刺激經濟活力效益。

經發局表示，依據大數據公司去年12月23日至12月30日透過網路訪問調查法，對全台民眾進行調查，回收分析有效問卷共2,626份(信賴水準95%，抽樣誤差最大值約正負1.92%)，數據顯示約九成民眾滿意台中購物節活動。

其中，非常滿意更較上屆增加5.5個百分點，更有七成五受訪者會因為購物節產生特定消費，較上屆提升，再次驗證活動不僅大幅吸引民眾參與，還促進需求端的穩定增長，創造可觀的經濟效益，為台中整體經濟帶來不小收穫。

經發局指出，本屆活動透過多樣化主題，成功激發市場熱度及發揮正面效果。首先，「國際行銷」在一系列措施中，受訪者對比利時、新加坡、日本駐台代表的參與感，以及台中通APP新增多國語言介面印象較為深刻，顯示民眾對於購物節踏出國際化步伐有一定認知。

其次，「全城on sale」為首度推動優惠店家機制，廣邀店家參與，甚至祭出下殺折扣，讓民眾更加有感。結果顯示，民眾對於參與店家的豐富程度與品牌吸引力皆有近八成滿意度，多元的參與店家與頭家支持，確實為市府推動購物節的強力後盾。

經發局提及，本屆另對參與購物節的合作及優惠店家進行調查，回收1,069份有效問卷，過半店家表示購物節帶來更多消費人潮、有助於銷售提升，整體有超過九成店家對購物節活動表示滿意，且支持續辦購物節。

經發局說明，同時調查同年度12個縣市購物節滿意度，顯示約六成民眾最喜歡台中購物節，更有「90.5%非台中市民眾會因購物節增加到台中旅遊意願」與「92.3%非台中市民眾因購物節增加在台中的消費」，顯示購物節吸引全國到台中，締造外縣市消費金額約64億元，且消費前八名皆較前屆增長，進一步擴大台中購物節品牌影響力。