台日茶文化交流 東彼杵町長訪台中和平共品梨山茶
日本長崎縣東彼杵町町長岡田伊一朗率團今天到訪和平區公所，探討茶葉產業發展並品鑑享譽國際的梨山茶，和平區長吳萬福表示，此次交流為和平區茶農開拓國際市場奠定基礎。
台中市和平區公所攜手日本東彼杵町，共同推動兩地茶文化交流。和平區公所透過新聞稿指出，日本長崎縣東彼杵町町長岡田伊一朗率員到訪，雙方探討茶葉產業發展，並品鑑享譽國際的梨山茶，深化雙方友好關係。
和平區公所指出，梨山茶因獨特的高山氣候與精湛製茶工藝，深受國內外茶友喜愛。交流會上，台灣專家介紹梨山茶的生產技術、發酵工藝與市場發展現況，日方則分享日本茶文化及當地茶產業特色，促進雙方技術互補與市場拓展機會。
吳萬福表示，此次交流不僅展現台灣茶葉的優勢，也為和平區茶農開拓國際市場奠定基礎。雙方未來將持續深化合作，促成更多經濟與文化交流，共同推動兩地茶產業發展。
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