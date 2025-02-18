外國人逛燈會區 彰化監獄花燈現藝台中中台灣燈會

2025中台灣燈會正在台中市中央公園展開，吸引許多外國觀光客參觀，在第9燈區「樂 in Love」有彰化監獄的花燈作品「柚見潭子─桔利幸福」，使用現代高透光防水燈籠布，高清透的色澤亮度融合傳統花燈工藝與現代燈材，燈組中的潭子區吉祥物吸引遊客觀賞。

一名來自德國參觀中台灣燈會的外國遊客說，他逛整個燈區，覺得這一座小燈組看起來很特別，潭子區長劉汶軒表示「柚見潭子─桔利幸福」是由潭子在地優良廠商吉輔企業有限公司贊助。

為將潭子區幸福農業的特色生動的透過花燈組合來呈現，吉輔企業委請彰化監獄花燈班設計打造，以現代科技防水花燈布進行裱布作業，增加防水塗膠施工，待防水塗層達施工標準後，再依設計圖進行花燈各部噴漆彩繪上色，最後以透明保護漆提高色澤亮度，白天或夜晚，都很亮麗。

彰化監獄花燈班是全國矯正機關中規模最大的花燈製作場所，對花燈設計施作各項細節仔細講究。「柚見潭子 桔利幸福」花燈隱身在中央公園第9燈區「樂 in Love」中，該燈區是台中市政府民政局月老主燈及台中市29區公所共同參展；中台灣燈會展出到2月23日。