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台中太子置地廣場大里館BOT案動土 盼帶動發展

中央社／ 台中18日電

台中市府與統一集團合作的BOT案「太子置地廣場－大里館」商場今天開工動土。市府表示，業者總投資金額達新台幣5.6億元，並設170個停車位，盼帶動地方發展，預計民國116年底完工。

動土典禮今天在商場位於大里區德芳路二段與永隆路、環保公園旁的預定地舉辦，台中市府經濟發展局長張峯源、統一集團協理張國光、太子大里杙公司董事長林宏俊，與市議員林碧秀、林德宇、李天生等人皆出席。

張峯源接受媒體聯訪時表示，商場由統一集團旗下太子建設轉投資，總金額達5.6億元，將設置地下3層、地上5層的建築。

張峯源說，開發案融入在地社區，未來將與鄰近的環保公園合作，舉辦環保文創市集、鄰里音樂會及公益活動，並設置170個停車位，可滿足周邊停車需求。

張峯源指出，特許期內，市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2000萬元及變動權利金約3.1億元，除了為市庫帶來可觀收益，同時也將創造超過200個就業機會，也帶動地方發展，預計116年底完工。

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