影／中部飛行傘勝地重啟復飛 日本鳥人來台體驗

南投埔里虎頭山是中部重要的飛行傘基地，以秋冬氣流穩定為活動高峰期，但去年受中央法規限制，一度停飛大半年，經縣府輔導業者，近期陸續重啟復飛，也有日本飛行傘玩家專程到虎頭山俯瞰台灣地理中心，享受冬天當空中飛人的樂趣。

埔里虎頭山海拔約600公尺，可開車直達且地理環境條件優異，一年四季氣流大致穩定，成中部地區重要、甚至全台少數絕佳的飛行傘活動場域；四季中，又以秋冬季節氣候最穩定，是飛行傘活動高峰期，常見色彩繽紛的飛行傘翱翔天際。

但因教育部體育署於2022年10月公布「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，明令規範飛行運動場地須取得合法許可才開放個人飛行及商業載飛，南投縣府去年依法函告相關業者停止營業，並輔導合法，虎頭山飛行傘也因此停飛了大半年。

縣府教育處表示，目前全縣僅2家飛行傘業者都在虎頭山地區，前年無動力飛行運動新法公布後，均因尚未取得飛行場域許可，暫停營業。經該處全力輔導，其中一家已取得合法許可，並重啟營業；另一家待完成相關保險作業，也可望復飛。

虎頭山飛行傘場重新開放後，當地午後的天空又見飛行傘盤旋，甚至有日本玩家專程到埔里體驗，今年63歲的熊谷勝秀飛行傘經驗逾15年，他5年內3度跨海來台，每次都專程到埔里玩飛行傘熱血追風，享受在冬季當空中飛人的樂趣。