展望會培力部落媽媽 原鄉蔬菜箱改善經濟

南投偏鄉部落因為就業機會有限，使得部落原民常須離家至外地工作，台灣世界展望會輔導當地部落家庭生產「原鄉蔬菜箱」，不僅改善經濟，也讓部落孩子的成長路上有大人陪伴。

南投雙龍及羅娜部落當地就業機會有限，加上居民缺乏農業產銷的專業技術，部落家庭常須離家至外地工作，使得許多家庭陷入經濟困境，孩子的成長之路也少了關心陪伴。

台灣世界展望會今天發新聞稿指出，為了陪伴經濟弱勢家庭提升經濟能力，在原偏鄉創造永續生計，展望會在雙龍及羅娜部落推動「家庭生計培力」專案，輔導部落家庭以友善環境的方式生產時令蔬果與新鮮雞蛋，更透過培力居民參與包裝、運銷、客戶服務等流程，創造多元就業機會。

展望會表示，「原鄉蔬菜箱」計畫是邀請專業教師帶領居民成立「蔬菜班」，投入友善環境耕作，生產高品質的農產品；同時培力居民們建置產品包裝、行銷、客戶服務等標準流程，優化品質管理，不僅創造多元就業機會，讓部落媽媽提升經濟收益之時，又可就近照顧家庭。

從最初就參與蔬菜班的部落媽媽龍女媽媽分享，部落婦女謀職不易，很珍惜擁有共同發展部落的機會；阿香媽媽欣慰有更多時間陪伴3名年幼子女成長，她提到，不用到更遠的地方工作，能就近顧到孩子真好。

展望會表示，兩年來，蔬菜箱訂單從最初的1個月40箱，到今年過年期間最高達到920箱，不僅使18戶部落家庭提升經濟收益、改善生活，更讓居民們找回對土地的認同感，凝聚部落向心力，即使去年歷經颱風凱米、山陀兒及康芮等天災，造成重大農損、影響出貨，被迫數次進行修復農地的工程，這些考驗都沒有擊垮這群部落媽媽的信心與堅持。

展望會表示，社會愛心的滋養使這群部落媽媽能繼續耕耘一塊田、支撐一個家，邀請大眾捐款700元支持台灣世界展望會「家庭生計培力」專案，不僅幫助部落媽媽勇敢追夢，還可獲贈一份來自南投部落、產地直送的「原鄉蔬菜箱」，一起分享部落媽媽的喜樂。