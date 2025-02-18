彰化縣獲配發5500劑公費流感疫苗 2／20起開打
藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗已到貨，彰化縣配發5500劑，彰化縣衛生局指出，自2月20日起，提供給65歲以上長者等11類高風險族群施打，但希望以長者優先施打。
彰化縣去年採購流感疫苗35萬8130劑，公費流感疫苗自去年10月1日起施打，因民眾接種踴躍，今年2月4日用罄。
衛生局表示，獲疾管署新配發的5500劑公費疫苗，將提供給65歲以上、55歲以上原住民、安養長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群接種等11類高風險族群接種。
不過，衛生局長葉彥伯說，65歲以上長者屬高風險族群，彰化縣65歲以上長者接種率雖然達到55%，但還是希望疫苗到貨後，長輩們能夠和醫療院所以及衛生所聯繫預約流感疫苗。
衛生局提醒，目前國內仍處流感流行期，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請盡速就醫以及時獲得治療。
另為因應流感疫情高峰，疾管署自去年12月15日起至今年3月15日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。
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