彰化縣獲配發5500劑公費流感疫苗 2／20起開打

藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗已到貨，彰化縣配發5500劑，彰化縣衛生局指出，自2月20日起，提供給65歲以上長者等11類高風險族群施打，但希望以長者優先施打。

彰化縣去年採購流感疫苗35萬8130劑，公費流感疫苗自去年10月1日起施打，因民眾接種踴躍，今年2月4日用罄。

衛生局表示，獲疾管署新配發的5500劑公費疫苗，將提供給65歲以上、55歲以上原住民、安養長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群接種等11類高風險族群接種。

不過，衛生局長葉彥伯說，65歲以上長者屬高風險族群，彰化縣65歲以上長者接種率雖然達到55%，但還是希望疫苗到貨後，長輩們能夠和醫療院所以及衛生所聯繫預約流感疫苗。

衛生局提醒，目前國內仍處流感流行期，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請盡速就醫以及時獲得治療。