快訊

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

彰化縣獲配發5500劑公費流感疫苗 2／20起開打

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣獲配5500劑公費流感疫苗，預定2月20日起施打。圖／衛生局提供
彰化縣獲配5500劑公費流感疫苗，預定2月20日起施打。圖／衛生局提供

藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗已到貨，彰化縣配發5500劑，彰化縣衛生局指出，自2月20日起，提供給65歲以上長者等11類高風險族群施打，但希望以長者優先施打。

彰化縣去年採購流感疫苗35萬8130劑，公費流感疫苗自去年10月1日起施打，因民眾接種踴躍，今年2月4日用罄。

衛生局表示，獲疾管署新配發的5500劑公費疫苗，將提供給65歲以上、55歲以上原住民、安養長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群接種等11類高風險族群接種。

不過，衛生局長葉彥伯說，65歲以上長者屬高風險族群，彰化縣65歲以上長者接種率雖然達到55%，但還是希望疫苗到貨後，長輩們能夠和醫療院所以及衛生所聯繫預約流感疫苗。

衛生局提醒，目前國內仍處流感流行期，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請盡速就醫以及時獲得治療。

另為因應流感疫情高峰，疾管署自去年12月15日起至今年3月15日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

彰化縣獲配5500劑公費流感疫苗，預定2月20日起施打。圖／衛生局提供
彰化縣獲配5500劑公費流感疫苗，預定2月20日起施打。圖／衛生局提供
彰化縣獲配5500劑公費流感疫苗，預定2月20日起施打。圖／衛生局提供
彰化縣獲配5500劑公費流感疫苗，預定2月20日起施打。圖／衛生局提供

流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

基隆獲配1490劑流感疫苗 11類高風險20日施打

花蓮縣獲配1400劑流感疫苗 13鄉鎮市2月20日開打

幼童染流感死亡今年最小 20日起疫苗暫停全民公費接種

公費流感疫苗中市配1萬2380劑 20日起提供11類對象接種

相關新聞

影／中部飛行傘勝地重啟復飛 日本鳥人來台體驗

南投埔里虎頭山是中部重要的飛行傘基地，以秋冬氣流穩定為活動高峰期，但去年受中央法規限制，一度停飛大半年，經縣府輔導業者，...

彰化縣獲配發5500劑公費流感疫苗 2／20起開打

藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗已到貨，彰化縣配發5500劑，彰化縣衛...

公費流感疫苗中市配1萬2380劑 20日起提供11類對象接種

流感疫苗缺口大，疾病管急購10萬劑東洋四價流感疫苗，適用6個月以上接種。衛生局表示，台中分配到1萬2380劑，預計2月2...

台日茶葉文化交流 台中和平梨山茶香飄向日本東彼杵町

台中和平梨山茶聞名國內外，台中市和平區公所今天在區公所與日本東彼杵町共同推動兩地茶文化交流，日本長崎縣東彼杵町町長岡田伊...

興大醫學院攜手EMBA校友會 捐助埔基添購沐浴車

南投縣已邁入超高齡社會，長照服務需求提高，尤其偏鄉失能或行動不便的長者洗澡是一大問題，國立中興大學醫學院為此攜手該校EM...

林業署台中分署植樹月贈苗活動 今天起開放線上預約領苗

林業及自然保育署台中分署今年3月植樹月期間，規劃辦理29場、逾8000株免費原生樹苗贈送活動，今年首次推出線上登記預約領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。