公費流感疫苗中市配1萬2380劑 20日起提供11類對象接種

流感疫苗缺口大，疾病管急購10萬劑東洋四價流感疫苗，適用6個月以上接種。衛生局表示，台中分配到1萬2380劑，預計2月20日開打，提供11類原計畫第一階段實施對象公費接種。

衛生局長曾梓展說明，11類原計畫第一階段實施對象，包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養及長照機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫等相關人員。

曾梓展表示，疫苗將配送台中市流感疫苗合約醫療院所，符合此次公費接種對象且尚未接種流感疫苗的民眾，可至衛生局網站查詢，接洽醫療院所前往接種。

東洋公司捐贈台中市1000劑東洋佐劑流感疫苗，持續在燈會疫苗接種站提供65歲以上長者接種，強化台中市防護網。

衛生局說明，近期各級學校開學、元宵燈節活動等人群聚集往來頻繁，還在流感好發期，特別是65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，符合資格民眾，盡速接種。