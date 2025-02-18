彰縣獲配發5500劑流感疫苗 65歲以上長者先接種
衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗已到貨，有5500劑配發給彰化縣，彰化縣衛生局指出，縣內65歲以上長者接種率雖已達55%，不過配發的疫苗還是要先讓長輩們接種。
藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，政府增購10萬劑公費疫苗，提供65歲以上等11類高風險族群施打，而衛福部疾病管制署增購的10萬劑疫苗已到貨，開始分發到各縣市，彰化縣則配發到5500劑疫苗。
彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者電訪時說，65歲以上長者屬高風險族群，以往施打流感疫苗時，接種率最高曾有70%，不過近幾年接種率較低，約為5成上下，其中彰化縣去年底至今65歲以上長者接種率為55%，但還是希望疫苗到貨後，長輩們能夠和醫療院所及衛生所聯繫預約流感疫苗。
衛生局說明，5500劑疫苗數量不多，2月20日起供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群接種。
衛生局指出，台灣仍處流感流行期，如果出現呼吸困難、血痰或痰液變濃、胸痛等症狀持續72小時，請儘速就醫，及時治療。
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