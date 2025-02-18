何欣純結合會計師 1500包白米分送44處關懷據點與慈善會
台中市立法委員何欣純與台中市會計師公會、台灣省會計師公會和中華民國會計師公會全聯會等單位，今在太平區崇正寶宮舉辦「寒冬溫情、溫馨關懷」舉辦捐贈白米活動，總計捐出白米1500包，分送給太平、大里及霧峰44處關懷據點與慈善會，帶給他們溫暖與關懷。
何欣純說，她5年前開始結合會計師捐贈白米，中間一年因疫情停辦，累計贈送超過 7500包白米，讓更多家庭在冬天能得到實質幫助、安心度過。她也特別感謝會計師公會成員多年來的善行，在行有餘力之餘做愛心服務，照顧地方上的長者及家庭，長期以來的投入與付出值得肯定。
她說，走訪社區關懷據點才發現，真正辛苦的是他們。據點上上下下都當義工煮飯，還捐贈白米、蔬菜肉類，大家都張羅大小事，且很多孩子都是社區關懷據點在照顧，白米對據點來說是一個最實在的貢獻。
包括台灣省會計師公會理事長楊永成、台中市會計師公會理事長林宥宏，以及多位地方民代都出席捐贈儀式，並表示這些白米透過慈善組織贈給有需要的家庭與民眾，希望共同創建「善的循環」，把愛心送到社會中的每個角落。
林宥宏說，這是會計師公會第17年持續捐贈，感謝何欣純、在地里長，以及關懷據點的志工夥伴，讓愛心傳遞給有需要的人，希望能拋磚引玉，讓更多人投入公益愛心活動。
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