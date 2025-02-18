興大醫學院攜手EMBA校友會 捐助埔基添購沐浴車
南投縣已邁入超高齡社會，長照服務需求提高，尤其偏鄉失能或行動不便的長者洗澡是一大問題，國立中興大學醫學院為此攜手該校EMBA校友會慨捐260萬元給埔里基督教醫院，委由愚人之友基金會添購到宅沐浴車，並支應弱勢個案費用。
埔里基督教醫院指出，為讓醫療照護擴及社區關懷，該院於2000年成立愚人之友社會福利慈善事業基金會，致力於偏鄉長輩及身心障等弱勢族群的照顧工作，隨南投縣邁入超高齡社會，長照需求愈來愈高，該會所需提供服務及資源也提高。
其中，洗澡往往是照護服務中最具挑戰性的部分，許多行動不便或失能長者因浴室設施不便或照護者體力不足，只能以擦澡代替沐浴，甚至數年未曾真正洗澡，影響生活品質與健康，愚人之友基金會10年前起在南投縣推動到宅沐浴服務。
愚人之友基金會表示，為解決偏鄉長輩洗澡困境，該會募集到宅沐浴車且推動到宅沐浴服務，透過專用車輛與行動組合式浴槽，並由護理師、照服員及設備操作員協助，在約1.5坪空間內服務長者，1小時就能完成全身沐浴，不再只是擦澡。
只不過，到宅沐浴車募集不易，該會於2018年募得第2輛沐浴車至今仍僅有2輛，但考量偏鄉需求，一輛配置該會支應大埔里地區，另一輛設於信義鄉，擴大服務範圍；興大醫學院得知該會困境，串連EMBA校友協助埔基醫院購置沐浴車。
興大表示，該校醫學院攜手EMBA校友會捐贈260萬元給埔基醫院，並委由愚人之友基金會執行專案，不僅能添購新的沐浴車，也支應經濟弱勢個案服務費用，確保偏鄉長者能獲穩定且長期的照護支持，享有安全專業且具尊嚴的沐浴服務。
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