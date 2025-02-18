林業署台中分署植樹月贈苗活動 今天起開放線上預約領苗

林業及自然保育署台中分署今年3月植樹月期間，規劃辦理29場、逾8000株免費原生樹苗贈送活動，今年首次推出線上登記預約領苗服務，發放白水木、天仙果及苗栗紫金牛共300株，今天上午10時至2月27日下午5時開放線上登記，額滿為止。

預約成功民眾可於3月5、12、19日上午8時至晚上8時至該分署辦公室領取；林業保育署台中分署指出，往年植樹月贈苗活動深受民眾喜愛，採取實體排隊方式領取，有民眾提早數小時至現場等候，花費很多時間，也有民眾反映上班時間無法領取。

為了讓更多民眾參與種樹，今年提供線上預約領苗服務，預約苗木種類包含適合居家種植的白水木、苗栗紫金牛，及常見的燉湯藥材天仙果(別名羊奶頭)，限量300株，線上預約(網址：https://reurl.cc/V0l1jn)苗木1人可領2株，選擇方便的日期及時段至該分署辦公室(台中市豐原區南陽路逸仙莊1號，台中市政府陽明大樓對面)，出示電子郵件預約確認信即可領取，減少排隊時間，快速又便利。

林業保育署台中分署表示，今年植樹月贈苗活動將在豐原、神岡、烏日及太平等地區舉辦，將提供土肉桂、台灣肖楠、台灣香檬、金毛杜鵑、山櫻花等28種、超過8000株原生樹種樹苗讓民眾領取栽種，為打造永續家園出力，逐步編織完整的生態綠網；為響應環保，請民眾自備環保袋領苗。