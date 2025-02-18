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後車廂塞滿仙女棒、沖天炮 2人衝武嶺放煙火

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
警方前天清晨6時許在合歡山武嶺，攔獲一對男女放煙火，後車廂還載一堆鞭炮和煙火，猶如行動煙火庫。圖／保七第九大隊提供
警方前天清晨6時許在合歡山武嶺，攔獲一對男女放煙火，後車廂還載一堆鞭炮和煙火，猶如行動煙火庫。圖／保七第九大隊提供

合歡山是全台首座國際暗空公園，位在太魯閣國家公園內，禁止燃放煙火，卻仍有民眾以身試法。前天清晨有對男女放煙火，被巡邏員警攔獲，後車廂還載一堆鞭炮和煙火，警方依法開罰1500元，太管處統計去年至今取締6件。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，觀星品質優良，獲國際認證成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園；另位在國家公園內，高山生態環境脆弱，受損難回復，明令禁止燃放鞭炮、煙火、炊煮、烤肉、亂丟垃圾等。

前天清晨有人一大早在武嶺放煙火，網友上傳影片，群山環繞煙火爆裂聲此起彼落，行徑誇張，網友直呼「抓到要重罰」！

保七總隊第九大隊表示，前天清晨6時許，隊上員警在武嶺巡邏，聽見施放煙火聲，循線攔查一輛銀色轎車，車上一對年約30歲的男女，坦承放煙火。兩人從台中開車上合歡山武嶺，後車廂載一堆鞭炮、煙火，小至仙女棒、沖天炮，大到霹靂炮、煙火筒一應俱全，猶如行動煙火庫，讓員警傻眼。

太魯閣國家公園管理處表示，取締施放煙火，去年有5件、今年至今1件。前天及時攔獲行為人，依「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第8點開罰1500元，呼籲民眾共同維護高山生態，不要觸法，後續將聯合警方加強巡邏取締，增設宣導告示牌。

合歡山 太魯閣國家公園 武嶺

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