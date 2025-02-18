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解工業區交通亂象／台中大甲東一街 打通工程啟動

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中大甲幼獅工業區周邊交通亂象叢生，市府建設局編列6000萬，規畫從大甲區東一街銜接黎明路、打通至長安路安和巷，今天開工，預計明年2月完工，預期降低車輛爭道等交通衝擊，提升用路人安全。

大甲區幸福里長林晨彬說，工業區上下班高峰期塞車嚴重，工業區車流打結，經常原地或走走停停十幾、廿分鐘，且車禍頻傳；工業區廠商也抱怨，大車物流不順暢，被司機視為塞車「大雷區」。

台中市建設局昨在地方開說明會，局長陳大田說，東一街打通工程總長340公尺，寬10至15公尺，總經費5175萬元，預計今天開工，明年2月14日完工。另一併拓寬黎明陸橋南側道路，拓寬至8公尺，總長80公尺，經費826萬元，兩項工程經費超過6000萬元。

大甲區日南里長邱大豪說，完工後可大幅縮短通勤時間，還可作為田心二十四路與國道3號苑裡交流道的替代道路，分散車流。

議員李文傑說，地方長期關切工業區周邊交通議題，施工中的甲埔大道、已完工的甲東路拓寬及大埔農路，加上這次大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程等，可提升工業區物流效率，居民出行更便利，未來將持續關注工程進度，確保工程如期如質完成。

施工期間此地交通恐雪上加霜？建設局長陳大田表示，東一街原來是沒打通的道路，現在取得用地，打通連結工程期間，不影響附近交通，不必管制。

塞車 物流

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改善台中大甲工業區交通亂象 啟動東一街銜接黎明路拓寬工程

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