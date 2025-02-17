南投市轉運站興建跨大步 縣府近7億購地準備開發

南投縣政府擇定南投市復興路、三和三路口舊台汽車站興建交通轉運站，前期與地主對於近2000坪土地承購方式無共識，一度卡關；經溝通，達成用地協議價購，每坪土地價購金35萬元，總值上看7億元，未來轉運站將採BOT方式開發。

縣府規畫在南投市興建交通轉運站，鎖定復興路及三和三路口、閒置十多年的舊台汽客運車站，其占地約1940坪，原本就是車站用地，毋須變更地目，且位居市區精華地段，人車往來密集，地點適宜，但因屬私人土地，需向地主購地開發。

但舊台汽車站地主希望由其自行興建車站建築，再捐贈一樓樓地板面積供轉運站之用，土地與縣府以持分方式共同持有；但縣府認為該作法，未來空間調整恐受限，傾向採協議價購。雙方對交通轉運站開發及土地承購方式談不攏，一度卡關。

縣府於去年先後辦理公聽會、協議價購會議，並由府內計畫處、建設處等單位積極與地主溝通，雙方達成用地協議價購，且完成簽定協議價購契約書，每坪土地價購金35萬元，近200坪土地總值將近7億元，採分期付款，現已撥付頭期款。