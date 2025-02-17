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八旬阿嬤被流浪狗圍攻摔車受傷 幸善心人即時相救

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芳苑鄉偏遠地區常有民眾帶狗去棄養，讓流浪狗大增。資料圖／民眾提供
芳苑鄉偏遠地區常有民眾帶狗去棄養，讓流浪狗大增。資料圖／民眾提供

彰化縣芳苑鄉一名85歲阿嬤前二天行經草崙路時被狗追，阿嬤從代步車摔下來，摔得鼻青臉腫及輕微腦震盪，由於該地區較為偏遠，經常有人帶狗去棄養，以至於流浪狗大增，彰化縣動物防疫所已通報公所清潔隊，捕捉具攻擊性的流浪狗，並呼籲違法棄養動物者將開罰。

縣議員賴清美接獲民眾陳情，芳苑鄉一名85歲阿嬤15日騎代步車行經草崙路時，突被十幾隻流浪狗圍攻，阿嬤說，當時她行經草崙路一處民宅前有家犬在吠，結果突跑出十幾隻的流浪犬出來附和，還朝她攻擊，她一急摔得四腳朝天，幸好有兩輛車經過，駕駛下來幫忙扶起她，否則後果不堪設想，但她也摔得臉淤青，還腦震盪，希望相關單位能重視流浪狗問題。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，對於有攻擊性的流浪狗，民眾可通報動防所或各公所清潔隊捕捉，流浪狗會被安置在彰化縣流浪犬收容中心，也呼籲民眾勿棄養家犬，否則依「動物保護法」，違法棄養動物者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

彰化縣流浪犬收容中心目前最高收容數約200隻，縣府已編列1.8億元將重建老舊的收容中心，收容數也可增加到450隻，不過目前彰化縣遊蕩犬高達約9300多隻，董孟治說，縣府也持續推動認養及犬貓絕育源頭管制計畫，補助家犬貓絕育手術，希望能減少流浪狗數量。

芳苑鄉一名85歲阿嬤前二天行經草崙路時被狗追，阿嬤從代步車摔下來，臉都摔到淤青及輕微腦震盪。圖／賴清美提供
芳苑鄉一名85歲阿嬤前二天行經草崙路時被狗追，阿嬤從代步車摔下來，臉都摔到淤青及輕微腦震盪。圖／賴清美提供

動物 流浪狗

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