中市府聯合稽查百貨商場公安 5家違規將開罰

台中新光三越百貨日前氣爆造成重大傷亡，台中市政府連日聯合稽查全市百貨商場及量販店，市府今天公布，昨天稽查6家商場就有5家出現缺失將依法開罰，其中大魯閣新時代有瓦斯管線開關閥漏氣等違失，要求停用並改善。

新光三越百貨中港店13日氣爆釀成4死39傷，中市府從14日至21日連續8天針對全市大型百貨商場及量販店聯合稽查，昨天稽查大遠百、大魯閣新時代、中友百貨、文心秀泰及海線三井購物中心一、二期等6家，除台中三井購物中心二期符合規定，其餘5家皆有部分缺失。

台中市政府都市發展局長李正偉表示，這次聯合稽查以附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目為稽查重點，昨天出動3組人力，並由都發局會同經濟發展局、消防局、勞動檢查處、欣中及欣彰2家天然氣公司、專業檢查機構及建築師公會派員聯合稽查。

對於昨天稽查結果，都發局說明，除台中三井購物中心二期尚符合規定，大遠百、文心秀泰廣場、大魯閣新時代購物中心、中友百貨、台中三井購物中心一期為「餐廳廚房防火區劃」缺失。

經發局表示，稽查過程還發現大魯閣新時代瓦斯管線開關閥和4處爐具開關閥，因長期使用耗損，經檢測有涉洩漏及產生毛細泡漏氣現象，瓦斯公司人員當場要求業者將開關閥關閉，停止使用並改善。

都發局指出，涉及建築法違規部分均將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處。後續將針對尚未稽查的23家大型百貨商場及量販店持續聯合稽查，預計將於21日前完成稽查作業，以期早期發現各項公安問題。