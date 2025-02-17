展現台灣最在地文化元素 40工藝師54作品匯聚南投

嘉義縣諸羅山藝起協會2月13日至3月16日在國立台灣工藝研究發展中心舉辦展覽，集結40名工藝師、54件作品，包含木雕、鑿花、泥塑、金工藝、神衣等，涵蓋金木水火土五行元素。

嘉義縣諸羅山藝起協會今天透過新聞稿表示，結合工藝與民間信仰、生活習俗，並傳遞傳統工藝價值，由國立台灣工藝研究發展中心補助、嘉義縣諸羅山藝起協會辦理「諸羅山匠心匠藝菁英展」，即起在南投縣草屯鎮工藝中心地方工藝館展出，集結40名工藝師作品。

嘉義縣諸羅山藝起協會表示，參展工藝師橫跨老、中、青三代，54件作品涵蓋水、火、土、金、木等五行元素，展示台灣工藝多樣性，包括粧佛、纏藝（繡線）、木雕、小木作、鑿花、泥塑、石雕、石藝、金工藝、紙藝（紙作神帽）、竹頭筊、漆線雕、金屬樹雕（鋁雕）、神衣、陶藝、獅頭、花燈工藝、鋦瓷。

工藝中心副主任江瑞燐表示，工藝中心支持及鼓勵工藝家持續創作，展現台灣最在地文化元素及傳統特色，歡迎民眾欣賞；嘉義縣諸羅山藝起協會理事長呂文正說，展出作品面向廣泛，工法、工序皆精雕細琢，具欣賞與典藏價值，並富含工藝家崛起、成長等故事。

協會表示，鑑於嘉義縣工藝師較少參展或與外界工藝師交流及觀摩作品，協會2021年成立，藉由每年舉辦「百工風華諸羅獻藝」全國暨會員工藝聯展、諸羅山匠心匠藝菁英展等交流活動，讓藝師有機會觀摩、請益、學習及相互交換意見，協助藝師精進。