梧棲漁寮公園共融遊戲場今啟用 台中海線地區首座可玩水公園

台中市梧棲區漁寮公園共融遊戲場今天啟用，台中市建設局長陳大田表示，漁寮公園遊戲場以航海為主題，是台中海線地區首座可玩水的特色公園。

台中市政府斥資近3000萬元興建此公園，建設局與民間基金會共同推動，文英基金會出資2500萬、約85%的經費，內政部國土管理署挹注280多萬元，其餘由中市府自籌，遊戲場導入台中美樂地計畫3.0精神，有自然通風的遮陽設施，大幅增加遮陽面積，落實「城市涼感行動」政策。

漁寮公園共融遊戲場今天啟用，建設局表示，漁寮公園共融遊戲場以航海為主題，遊具結合航海冒險、捕魚文化、海洋親水等意象，充滿海洋風情，是台中市海線地區首座可玩水的特色公園。

建設局長陳大田表示，遊戲場以孩童挑戰能力發展為概念，設計「水戰綠洲區」，建構水廊道及手壓泵等親水遊戲場，小朋友可嬉戲、打水仗，增加互動遊戲空間，手壓泵浦及取水器全天候開啟，水廊道及水槍部分依季節開放。