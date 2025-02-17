快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

梧棲漁寮公園共融遊戲場今啟用 台中海線地區首座可玩水公園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府斥資近3000萬元興建梧棲區漁寮公園共融遊戲場，今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市政府斥資近3000萬元興建梧棲區漁寮公園共融遊戲場，今天啟用。記者游振昇／攝影

台中市梧棲區漁寮公園共融遊戲場今天啟用，台中市建設局長陳大田表示，漁寮公園遊戲場以航海為主題，是台中海線地區首座可玩水的特色公園。

台中市政府斥資近3000萬元興建此公園，建設局與民間基金會共同推動，文英基金會出資2500萬、約85%的經費，內政部國土管理署挹注280多萬元，其餘由中市府自籌，遊戲場導入台中美樂地計畫3.0精神，有自然通風的遮陽設施，大幅增加遮陽面積，落實「城市涼感行動」政策。

漁寮公園共融遊戲場今天啟用，建設局表示，漁寮公園共融遊戲場以航海為主題，遊具結合航海冒險、捕魚文化、海洋親水等意象，充滿海洋風情，是台中市海線地區首座可玩水的特色公園。

建設局長陳大田表示，遊戲場以孩童挑戰能力發展為概念，設計「水戰綠洲區」，建構水廊道及手壓泵等親水遊戲場，小朋友可嬉戲、打水仗，增加互動遊戲空間，手壓泵浦及取水器全天候開啟，水廊道及水槍部分依季節開放。

梧棲區下寮里長許福順說，漁寮公園周邊寸土寸金，漁寮公園腹地不大，距梧棲老街近，可吸引遊客來，希望「市府再加碼」投入更多經費建設公園。

台中市政府斥資近3000萬元興建梧棲區漁寮公園共融遊戲場，今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市政府斥資近3000萬元興建梧棲區漁寮公園共融遊戲場，今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市政府斥資近3000萬元興建梧棲區漁寮公園共融遊戲場，今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市政府斥資近3000萬元興建梧棲區漁寮公園共融遊戲場，今天啟用。記者游振昇／攝影

台中市 梧棲 海線地區

延伸閱讀

改善台中大甲工業區交通亂象 啟動東一街銜接黎明路拓寬工程

兒子到超市購物後發現母親不見 梧棲警尋3小時找到人

台中國際會展中心10月啟用 首波系列展浮上檯面

拚黨主席落敗被傳回防台中 蔡壁如：我一直在台中海線深耕

相關新聞

南投縣客家天穿日 敬拜女媧重現古儀三獻禮

「114年南投縣客家天穿日－南投尞天穿活動」，16日上午在南投市猴探井遊憩區熱鬧登場，除了各鄉鎮客協創意進場、連串客家藝文表演，在隆重的補天儀式前，特別依循客家傳統舉辦敬拜女媧娘娘的祭聖三獻禮。 副

彰化員林黃金帝國將開拆 18日設圍籬 地方盼降低對交通衝擊

彰化縣員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新即將拆除重建，今天在公所舉辦拆除說明會，彰化縣政府建設處長陳昌茂說，明天起將進行...

南投仁愛史努櫻步道重啟 傳統家屋、瞭望台吸睛

南投仁愛春陽村為賽德克族部落，村內史努櫻步道沿山勢興建，設傳統家屋、瞭望台等重要原民文化代表建築，但受風災影響受損，林業...

改善台中大甲工業區交通亂象 啟動東一街銜接黎明路拓寬工程

為解決台中大甲幼獅工業區周邊交通亂象，台中市議員李文傑爭取經費，台中市建設局今天辦理「大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長...

大師隈研吾賞台中燈會首見「女媧」 讚超級串燒有創意

日本知名建築師隈研吾昨天到台中中央公園，參訪中台灣元宵燈會，主燈「蛇身女媧」目前網路聲量最高。隈研吾沈浸在現場聲光饗宴，...

下雪了？彰化花壇虎山巖李花盛開 白皚皚美不勝收

春節過後，彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖周邊梅花還沒謝盡，李花近日已趕著登場，枝頭彷彿鋪上白雪，再夾雜著紅色山櫻、粉紅桃花，彷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。