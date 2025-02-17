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彰化員林黃金帝國將開拆 18日設圍籬 地方盼降低對交通衝擊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新即將拆除重建，18日起將進行大樓圍籬前置作業。記者林宛諭／攝影
員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新即將拆除重建，18日起將進行大樓圍籬前置作業。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林黃金帝國大樓進行公辦都市更新即將拆除重建，今天在公所舉辦拆除說明會，彰化縣政府建設處長陳昌茂說，明天起將進行大樓圍籬等前置作業，希望在拆除過程中將對附近店家民眾及交通的影響降到最低，拆除作業預計在明年5月完成。

黃金帝國大樓在員林火車站前方的中正路市中心精華區，曾是員林市指標性大樓，1991年落成啟用，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等，但921地震後成為危樓並荒廢，在彰化縣政府努力下，整合複雜的地主產權後，與一旁公有地進行都市更新，將斥資27億元重建22層樓的住商合一大樓。

彰化縣府今天邀集黃金帝國大樓地主、在地里長、鎮代等地方人士在員林市公所召開拆除工程說明會，員林市代理市長賴致富、縣議員曹嘉豪、凃俊任等人也與會聽取地方意見。

賴致富表示，黃金帝國大樓公辦都更案將是示範性標的，地方相當期待，也會全力配合，不過地方也建議近來地震、颱風等災害頻繁，對於地質安全性也應加強監測，希望施工單位能做好緊急應變措施規劃，並有單一窗口能隨時處理問題，地方也希望載運建築廢棄物的時間能確定，讓民眾及店家能因應，並避開交通尖峰時段。

陳昌茂說，今天來聽取地方意見後，明天起現場將會開始進行圍籬作業，並規劃拆除時的行車動線，由於大車將會出入載運建築廢棄物，會盡量將對交通的衝擊降到最低，除了加強防護措施，也會設防塵網、灑水設施等。

黃金帝國大樓因位於店面密集的市中心，拆除工程難度較高，縣府今年農曆年前完成拆除工程招標作業，原編列8100萬元拆除經費，最後以7200萬元招標出去，預計拆除工程期480天。

員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新即將拆除重建，18日起將進行大樓圍籬前置作業。記者林宛諭／攝影
員林市黃金帝國大樓進行公辦都市更新即將拆除重建，18日起將進行大樓圍籬前置作業。記者林宛諭／攝影

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