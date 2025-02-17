南投縣客家天穿日 敬拜女媧重現古儀三獻禮

「114年南投縣客家天穿日－南投尞天穿活動」，16日上午在南投市猴探井遊憩區熱鬧登場，除了各鄉鎮客協創意進場、連串客家藝文表演，在隆重的補天儀式前，特別依循客家傳統舉辦敬拜女媧娘娘的祭聖三獻禮。

副縣長指出，農曆正月二十日是客家天穿日，也是客家的小過年，天穿日源自「女媧補天」的傳說，傳統客家人在天穿日會放下手邊工作，男不耕田、女不織布，因為怕鋤地會使大地漏水、穿針引線會刺破天空，並透過系列慶典祈福祭天，彰顯客家人崇敬天地、尊重自然作息的勤樸特色。

南投縣副縣長王瑞德長指出，客家天穿日的精神，代表人們敬拜大自然，凝聚鄉親感情，今年在南投市山上四里舉辦，也讓大家瞭解客家族群雖然可能因爲長期跟閩南河洛族群混居，慢慢的失去語言的傳承，但是，從在地福山宮主祀三山國王的信仰傳承，就印證了客家族群文化在各地綿衍生生不息的特色，天穿日也是客家鄉親的小過年，祈求南投縣鄉親闔家安康、事業大發、一切如意。

這場由南投縣客家發展所與南投市公所合作辦的的盛會，積極推廣傳承客家傳統文化節慶精神，除呈現傳統客家「三獻禮」祭儀，南投縣各客家協會創意進場表演尤其精彩，還邀請新住民、原住民及在地社區團隊上台演出，同時並有有蝶古巴特轉印、桐花糖霜餅、客語闖關等活動，參加民眾見證補天穿、學習客語、看表演互動熱絡，也進一步認識天穿日內涵及客家文化。

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