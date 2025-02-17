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彰化縣去年通報7隻石虎遭路殺 昨晚再1隻確認中

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉東外環道路旁昨晚發現疑似1隻石虎被路殺，已通報彰化縣政府農業處確認中。圖／翁啟祐提供
彰化縣花壇鄉東外環道路旁昨晚發現疑似1隻石虎被路殺，已通報彰化縣政府農業處確認中。圖／翁啟祐提供

彰化縣去年共通報7隻石虎遭路殺事件，花壇鄉東外環道路旁昨晚又發現疑似1隻石虎被路殺，已通報彰化縣政府農業處，正確認中。農業處表示，彰化縣持續爭取農業部補助，辦理生態服務給付，目前已在石虎族群常出沒的廊道設置巡守隊，積極保護石虎。

花壇鄉民代表翁啟祐說，昨晚10點多，他的友人行經花壇鄉東外環道與彰員路口附近時，發現路邊躺著1隻動物，近看像是一隻貓，吐舌、雙眼爆開，已明顯死亡，再仔細看牠的身體斑紋與臉部條紋，懷疑是保育類的台灣石虎，立即將牠裝入紙箱，避免再遭車輾，並通報相關單位處理。

翁啟祐說，台灣石虎的特徵中，額頭有兩條白色縱紋，眼眶有白圈，耳朵背後有白斑，身體、四肢和尾巴都有明顯的深色斑點，判斷是被路殺的是石虎。花壇鄉東外環道去年也曾發生石虎遭路殺，研判八卦山區應有石虎族群分布，呼籲用路人行經東外環時放慢車速，避免石虎再被路殺。

縣政府農業處表示，彰化縣石虎主要棲地在八卦山、貓羅溪及烏溪等，去年共發生7隻石虎遭路殺事件，分別發生在八卦山區的東外環、彰南路及國3和美交流道附近等，為提醒用路人，縣府及公路局在石虎常出沒路段，都會評估設置警示告示牌，必要時設置護欄。

農業處表示，為了積極保護石虎，將石虎族群主要分布的貓羅溪與八卦山麓等廊道，列入石虎保護的重點，從去年起，已爭取農業部補助裝設監視器，並推動石虎生態服務給付監測，

縣府農業處指出，石虎生態服務給付有兩種方式，一是自主通報給付，如有民眾飼養的雞隻遭石虎攻擊，即可向農業處通報，可獲得3000元補助，農業處即會裝設監視器監測，若攝到石虎影像或照片，可再獲1萬元給付。

另一種方式是社區自主巡守，目前已在芬園、彰化及和美等廊道分別組成巡守隊，每年撥給6萬元給付，經加裝監測器攝得影像或照片，可再獲5萬元給付。縣府也正研訂「彰化縣石虎保育自治條例」，達到積極保護石虎的目的。

彰化縣花壇鄉東外環道路旁昨晚發現疑似1隻石虎被路殺，已通報彰化縣政府農業處確認中。圖／翁啟祐提供
彰化縣花壇鄉東外環道路旁昨晚發現疑似1隻石虎被路殺，已通報彰化縣政府農業處確認中。圖／翁啟祐提供
彰化縣花壇鄉東外環道路旁昨晚發現疑似1隻石虎被路殺，已通報彰化縣政府農業處確認中。圖／翁啟祐提供
彰化縣花壇鄉東外環道路旁昨晚發現疑似1隻石虎被路殺，已通報彰化縣政府農業處確認中。圖／翁啟祐提供

石虎 農業處

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