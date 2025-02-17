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南投仁愛史努櫻步道重啟 傳統家屋、瞭望台吸睛

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛春陽村史努櫻步道沿荷戈富士山興建，山頂設瞭望台，過去用於防禦與警示，現在是部落族人精神象徵。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛春陽村史努櫻步道沿荷戈富士山興建，山頂設瞭望台，過去用於防禦與警示，現在是部落族人精神象徵。圖／林業署南投分署提供

南投仁愛春陽村為賽德克族部落，村內史努櫻步道沿山勢興建，設傳統家屋、瞭望台等重要原民文化代表建築，但受風災影響受損，林業署南投分署協助族人接受培訓學習傳統修繕工法及技巧，並動手修建，該步道及沿線設施已重新啟用。

春陽村又稱史努櫻部落，是早期賽德克族荷戈社所在，為當年霧社事件起義的六社之一，其部落中心有座酷似日本富士山的小山丘，被稱為「荷戈富士山」，族人沿山勢動手修築步道，設置賽德克傳統建築家屋及穀倉，山頂還有一座瞭望台。

但因史努櫻步道及沿線建物設施興建已久，前年又遭逢卡努風災襲擊造成損壞，林業及自然保育署南投分署有鑑於該步道環村興設，沿線生態豐富，並保留重要原民文化代表建築，透過農村再生計畫協同春陽社區發展協會合力培訓工班修復。

林業署南投分署指出，當地協會號召村民籌組手作步道工班，從工法講解及理論知識，到步道及建物實務修整，傳遞手作步道知能、傳統家屋修繕技巧及建築文化意義等，培訓傳承傳統修繕工法，同步留存影像及書面資料，供後人學習參考。

春陽社區協會表示，傳統家屋、穀倉及瞭望台等在賽德克文化中是不可或缺的代表性建築，家屋以石板、木材、茅草等材料搭建，屋內依男、女主人需求大致區分廚具區、狩獵工具及成果區等，外側穀倉堆放存糧，可了解部落早期生活模式。

而瞭望台設於荷戈富士山頂，利用制高點地理位置優勢，用於防禦與警示，透過燃煙告知族人提高警覺，現在雖已不需戒備，但仍是精神象徵；經整建，該步道設施均重新啟用，想了解走訪部落可至臉書專頁「能高山村遊」查詢

林業保育署南投分署協同春陽社區發展協會整建史努櫻步道以及傳統家屋、瞭望台等建築，現已重新啟用。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署協同春陽社區發展協會整建史努櫻步道以及傳統家屋、瞭望台等建築，現已重新啟用。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛春陽村史努櫻步道沿荷戈富士山興建，步道入口設有賽德克傳統建築家屋及穀倉。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛春陽村史努櫻步道沿荷戈富士山興建，步道入口設有賽德克傳統建築家屋及穀倉。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛春陽村史努櫻步道沿荷戈富士山興建，山頂設瞭望台，過去用於防禦與警示，現在是部落族人精神象徵。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛春陽村史努櫻步道沿荷戈富士山興建，山頂設瞭望台，過去用於防禦與警示，現在是部落族人精神象徵。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署協同春陽社區發展協會合力培訓工班，並修復史努櫻步道及沿途傳統建築、設施。圖／林業署南投分署提供
林業保育署南投分署協同春陽社區發展協會合力培訓工班，並修復史努櫻步道及沿途傳統建築、設施。圖／林業署南投分署提供

南投 富士山 建築

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