南投仁愛史努櫻步道重啟 傳統家屋、瞭望台吸睛

南投仁愛春陽村為賽德克族部落，村內史努櫻步道沿山勢興建，設傳統家屋、瞭望台等重要原民文化代表建築，但受風災影響受損，林業署南投分署協助族人接受培訓學習傳統修繕工法及技巧，並動手修建，該步道及沿線設施已重新啟用。

春陽村又稱史努櫻部落，是早期賽德克族荷戈社所在，為當年霧社事件起義的六社之一，其部落中心有座酷似日本富士山的小山丘，被稱為「荷戈富士山」，族人沿山勢動手修築步道，設置賽德克傳統建築家屋及穀倉，山頂還有一座瞭望台。

但因史努櫻步道及沿線建物設施興建已久，前年又遭逢卡努風災襲擊造成損壞，林業及自然保育署南投分署有鑑於該步道環村興設，沿線生態豐富，並保留重要原民文化代表建築，透過農村再生計畫協同春陽社區發展協會合力培訓工班修復。

林業署南投分署指出，當地協會號召村民籌組手作步道工班，從工法講解及理論知識，到步道及建物實務修整，傳遞手作步道知能、傳統家屋修繕技巧及建築文化意義等，培訓傳承傳統修繕工法，同步留存影像及書面資料，供後人學習參考。

春陽社區協會表示，傳統家屋、穀倉及瞭望台等在賽德克文化中是不可或缺的代表性建築，家屋以石板、木材、茅草等材料搭建，屋內依男、女主人需求大致區分廚具區、狩獵工具及成果區等，外側穀倉堆放存糧，可了解部落早期生活模式。