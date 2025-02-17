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員林黃金帝國4月開拆 由上往下預計115年5月拆完

中央社／ 彰化17日電

彰化縣員林市站前地標黃金帝國歷經921地震後結構受損，未達法定耐震能力，縣府3月將先拆除公有宿舍群，4月起開拆黃金帝國，預計明年5月拆除完畢，後續啟動公辦都更。

黃金帝國商業大樓為地上14層、地下4層建物，曾設有KTV、旅館、遊樂場、百貨商場等，921地震後因結構受損荒廢至今，被列為危樓，民國113年經鑑定未達法定耐震能力，縣府辦理拆除作業，將為彰化縣首件公辦都更案。

彰化縣政府建設處今天上午與拆除廠商於員林市公所召開「彰化縣危險建築物黃金帝國強制拆除工程」施工前說明會，本週起施作施工圍籬，路口會派人指揮交通，3月先拆後方公有宿舍群，4月清除黃金帝國內部廢棄物並開拆黃金帝國，預估115年5月拆完。

拆除廠商指出，黃金帝國拆除採用敲除工法，由上而下逐層拆除，將配置灑水系統、防塵網，利用既有電梯坑道作為廢棄物運輸管道，因黃金帝國5、6樓有挑高，會先進行結構補強，再將拆除機具吊上去；連續壁不拆除，最後會以剩餘土石方回填地下室。

員林市中正里長陳進發於會中表示，黃金帝國後方博愛路目前為市集，攤販及往來人潮眾多，大家對於拆除安全及揚塵、交通等問題相當關心，部分店家也擔心施工過程會影響營收，期盼縣府擬定相關補償計畫。

位於黃金帝國旁的眼科診所則擔心，拆除過程如產生高頻率震動，醫師可能無法進行精密手術，希望能協商每週施工時間。

建設處表示，公有宿舍群拆除後將作為施工機具擺放場域，因博愛路緊鄰在旁，建議攤商這段時間暫時遷移，以安全為優先考量，另整棟大樓會以防塵網包覆，將飄落灰塵降至最低；此外，目前補償不在此案項目內。

廠商說明，原則上震動波到連續壁會被截斷，也願配合診所手術時間，調整當天施工內容。

宿舍 黃金

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