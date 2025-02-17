改善台中大甲工業區交通亂象 啟動東一街銜接黎明路拓寬工程

為解決台中大甲幼獅工業區周邊交通亂象，台中市議員李文傑爭取經費，台中市建設局今天辦理「大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」，李文傑表示，相關工程總經費逾6000萬元，本月18日開工，期盼完工後有效降低車輛爭道等交通衝擊、提升用路人安全。

「大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」說明會今天在大甲區東一街黎明橋下舉辦，台中市建設局長陳大田、大甲區長顏金源、經濟部大甲幼獅產業園區服務中心、大甲幼獅工業區廠商協進會、幸福里長林晨彬、日南里長邱大豪及地方民眾近50人參加。

建設局長陳大田表示，東一街打通工程總長340公尺，寬10至15公尺，工程總經費達5175萬元，預計2月18日開工，明年2月14日完工；說明會中也針對黎明高架橋南側平面道路拓寬計畫說明，該計畫全長80公尺，拓寬至8公尺，總經費826萬元，兩項工程經費逾6000萬元，完工後將有效降低交通衝擊，提升用路人安全。

陳大田感謝前市議員李榮鴻及市議員李文傑父子聯手，努力爭取地方重大建設並持續追蹤，包括目前施工中的甲埔大道、已完工的甲東路拓寬及大埔農路，加上這次大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程等，對甲安埔的貢獻大家有目共睹，

大甲區日南里邱大豪里長、幸福里林晨彬里長說，大甲工業區每逢上下班時間塞車嚴重、屢傳車禍，這次工程東一街銜接黎明路至長安路安和巷道路的開闢，將可大幅縮短通勤時間，並作為140線（田心二十四路）與國道3號苑裡交流道的替代道路，分散車流提升交通順暢度，對里民來說是很好的建設。