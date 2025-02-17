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大師隈研吾賞台中燈會首見「女媧」 讚超級串燒有創意

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
日本建築大師隈研吾夫婦，昨天參觀中台灣燈會，副市長黃國榮等人陪同。圖／民政局提供
日本建築大師隈研吾夫婦，昨天參觀中台灣燈會，副市長黃國榮等人陪同。圖／民政局提供

日本知名建築師隈研吾昨天到台中中央公園，參訪中台灣元宵燈會，主燈「蛇身女媧」目前網路聲量最高。隈研吾沈浸在現場聲光饗宴，並對結合台中鍋烤節特色打造的「超巨串燒」，以及「爬到廁所上的章魚」等燈組，他表示「相當有創意！」

隈研吾也是未來地標「台中巨蛋」設計者，台中市副市長黃國榮及多位局處首長昨晚陪同隈研吾夫婦參觀中台灣燈會

中台灣元宵燈會2023年移師中央公園舉辦，各式布燈主軸融入地景地貌，降低對都市景觀的視覺衝擊，與隈研吾畢生提倡的設計與環境融合、建築要與自然共生的理念，不謀而合。

台中女媧日前社群平台LINE TODAY進行的「最喜歡哪個燈會的主燈或合作IP？」票選活動，以得票率42.53%奪下冠軍，女媧網路聲量頗高。

隈研吾一行人走訪富含地方特色的「樂 in LOVE」燈區，以及詩意述說台中山海屯故事的「城市綠洲」燈區，深度導覽台中的文化底蘊與人文魅力，並順遊「海洋奇幻冒險」燈區和「蛇畫故事」燈區，隈研吾表示「很有創意！」

觀旅局長陳美秀表示，2025中台灣元宵燈會還有最後1周展期，以女媧領銜主演的9大主題燈區、超過130組燈組、每日供應美食的主題市集。

日本建築大師隈研吾夫婦，昨天參觀中台灣燈會，副市長黃國榮等人陪同。圖／民政局提供
日本建築大師隈研吾夫婦，昨天參觀中台灣燈會，副市長黃國榮等人陪同。圖／民政局提供

元宵 台灣燈會

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