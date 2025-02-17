影／南宗少林俗派渡台128年 29名弟子古禮參拜習武交流

南宗少林俗派渡台128年周年慶，昨天在台中市石岡區「桂梅莊」以古禮參拜，該派屬「暗館」型態，一向低調行事，多位武林高手齊聚並以武交流，但外界難以看見。

高齡84歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，自小體弱多病，14歲接觸八段錦，意外拜人南少林俗派成為第8代掌門人，練就鷹虎拳和水月刀法等傳統武術，是活生生的武俠小說深藏不露高人，他很低調，出現在你我身邊也不易被發覺。

呂松吉說，坊間武術版本很多，福建泉州「鎮國東禪少林寺」世稱南宗少林，建於唐朝，是南傳佛教屬「臨濟宗」具指標性的禪宗道場，因具反清意圖，清乾隆年間被朝廷剿滅焚毀，僧派已絕，功夫留俗派傳世，他們在台灣低調傳承，他是台灣忠義總館第3任館長，也是南宗林少俗派第8代掌門人，道場在台中石岡，不對外公開。

石岡道場內還有一套獨自研發而製的銅人柱棍椿，供呂松吉和弟子們練武用；呂松吉的教武道場很隱密，此道場屬暗館，南宗少林內庭功法俗傳承的俗派本山道場，不對外公開招生的武術組織，設在台中市石岡區「桂梅莊」；昨天在桂梅莊舉辦南宗少林派渡台128年周年誌慶，29名弟子回門，依古禮參拜後在道場內習武交流。

據南宗少林俗派傳承記載，原寺中「至」之輩最出色4位僧人至明是寺中住持方丈，至悟俗性尤專主外事，至善總理內部事務，至德專責武術教習指導。