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下雪了？彰化花壇虎山巖李花盛開 白皚皚美不勝收

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影

春節過後，彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖周邊梅花還沒謝盡，李花近日已趕著登場，枝頭彷彿鋪上白雪，再夾雜著紅色山櫻、粉紅桃花，彷彿「紅白大賽」，爭妍鬥豔， 連日吸引許多遊客賞花，估計花期可以開到月底。

虎山巖近年來以五月的金針花季最富盛名，但其實在廟心用心經營下，也種有梅花、櫻花、李花及桃花，在春暖花開時，接力盛開，甚至同框，梅李花白、櫻花紅、桃花粉紅，美不勝收。

尤其是李花種得最多，虎山巖管委會主委林天潤說，賞花的區域包括虎山巖寺左側、後山及虎山巖展示館後方的虎山園，共有500多棵，加上福德巷也有零星種植，這時李花綻放，遊客將車開進虎山岩停車場，就可以看到如白雪覆蓋的大片李花。

目前虎山巖仍有梅花還未凋謝，李花則趕著接力登場，很多人卻分不清梅花、李花。廟方人員表示，李花和梅花看似都開白花，梅花是單朵開呈現淡淡的白，其實李花都是成球或是成串，花苞都會帶著一抹粉紅，好像擦了口紅或是抹了胭脂的可愛模樣，值得慢慢觀賞。

李花目前逐漸盛花，近日即會大開，估計花期可到二二八連假，林天潤說，由於李花花期不長，民眾想賞花要趁早，此外，從虎山巖沿著大嶺巷往縣道139線途中，也栽有河津櫻及山櫻，賞花之後，還可以到附近土雞城餐廳品嘗在地美食。

彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，並夾雜櫻花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，並夾雜櫻花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，並夾雜櫻花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，並夾雜櫻花，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣定古蹟花壇鄉虎山巖的李花，近日逐漸綻放，枝頭彷彿鋪上白雪，美不勝收。記者劉明岩／攝影

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