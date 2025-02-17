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南投燈會排隊繞路 遊客一肚子氣

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投燈會銜接停車場和主燈區的橋下便道損壞，昨晚只能走上方情人橋，現場大排長龍，引發民怨。記者賴香珊／攝影
南投燈會銜接停車場和主燈區的橋下便道損壞，昨晚只能走上方情人橋，現場大排長龍，引發民怨。記者賴香珊／攝影

2025南投燈會昨閉幕，但因銜接停車場和主燈區的橋下便道損壞，動線受影響，現場大排長龍，遊客前晚排隊1個多小時還無法上橋，引發民怨。縣府表示，將檢討公告宣導不足、疏導欠佳，研擬配套改進。

南投燈會遊客數從最初的上百萬人次，前年起突破500萬人次造訪賞燈，今年1月25日登場，23天逾550萬人次；前晚因天氣放晴，燈會有最後一場無人機煙火秀，並有Ozone、李英宏、潤少等人氣團體、歌手演出，單日吸引33萬人次賞燈。

但民眾抱怨，前晚到南投逛燈會，依縣府公告將車停在南投交流道附近的停車場，沒想到卻是惡夢開始，下車才發現大排長龍。原來是連接燈區的橋下行人便道損毀封閉，只能走情人橋，群眾在停車場排隊等著要上橋，引爆眾怒。

情人橋管制上橋人數最多350人，排隊人潮塞車，民眾抱怨排了1個多小時還無法上橋，不少人直接放棄；也有人指出，主辦單位直到傍晚6時許才公告橋下行人便道損毀，如果早公告就不去或及早換地方停車地點，不致耗費大量時間等上橋。

南投縣政府表示，前幾天貓羅溪上游山區降雨，湍流掏空便道，考量安全決定封閉。由於過去燈會未碰過便道封閉，對於公告時間較晚、宣導不足及疏導欠佳等，將列燈會檢討，加強改進並研擬配套措施。

停車場 南投縣 燈會

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