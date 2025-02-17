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台中國際會展中心 年底首展

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中國際會展中心已完工，營運廠商預計三月進場，今年底迎來首展。圖／建設局提供
台中國際會展中心已完工，營運廠商預計三月進場，今年底迎來首展。圖／建設局提供

「台中國際會展中心」去年9月完工，市府指出，即將完成工程驗收及點交作業，後續將由中華民國對外貿易發展協會營運管理，預計今年底正式開館舉辦首場展覽。

市府建設局長陳大田表示，台中國際會展中心去年完工，後續由中華民國對外貿易發展協會營運管理，未來可提供2360個展覽攤位及2200席的大型國際會議廳，整合從製程、設計到展銷地區整體產業鏈，提供國際人士商務交流的平台，創造在地企業國際競爭力。

陳大田說，中華民國對外貿易發展協會具有南港展覽館、台北世界貿易中心及台北國際會議中心等營運經驗，預計今年3月依營運契約進場辦理基本營運設備及補充工程等相關投資項目。

台中國際會展中心是全台灣臨接綠地公園面積最大、屋頂曲面最複雜的會展中心，設計特色採挑高26.2公尺的半戶外空間，配合3D曲面屋頂桁架吊裝以及TreeGate空間桁架組裝，施工過程極具挑戰。

台中國際會展中心夜晚的燈光閃耀七彩光芒，已成為台中新地標；展場內部採硬化地坪提升耐用性、布展管溝功能完整，採分區控制節約能源，同時取得鑽石級候選綠建築證書及銅級候選智慧建築證書。

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