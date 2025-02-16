彰化縣府斥資5億建南郭路停車場 3月動工周邊停車吃緊

彰化縣政府為解決彰化市永樂街商圈及縣府周邊停車問題，斥資5億興建南郭路立體停車場，3月底動工，工期一年半，原停車場施工期無法使用，停車雪上加霜，縣府規畫在廣場設機車停車格，汽車就得停放到較遠的停車場。

永樂街商圈及縣府周邊停車空間不足，南郭路平面停車場現有68席汽車格及200多格機車位，仍不敷所需。縣府向中央爭取經費，斥資近5.4億元興建地下一層、地上四層立體停車場。

交通處長林漢斌表示，南郭路立體停車場預計3月動工，工期約一年半，未來可提供280席汽車位及機車位600席，比現況多4倍。停車場以自然採光、通風及綠化設計導入智慧化停管設備、充電車格等。

但縣府大樓進行耐震補強工程，地下停車場空間已減少，立體停車場動工後，停車問題雪上加霜。縣府行政處表示，縣府耐震工程預計明年3、4月完工， 車臨時停車格都夠用，但停汽車就得到較遠的華陽市場公立停車場、或是民間旭光路停車場、中山路磐石停車場。

由於旭光路停車場收費較高，多數民眾會停在市公所管理的華陽市場停車場，屆時恐一位難求，交通處表示，會協調民營停車場降低收費標準。