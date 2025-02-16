聽新聞
0:00 / 0:00
太極門新春新願 掌門人：匯聚善良能開啟平安的一年
2025年開春以來世局不平靜，天災人禍不斷，太極門台中道館今舉辦新春茶敘，掌門人洪道子指出，2025年是機遇與挑戰並存的一年，要用比過去更積極向好的心，匯聚善良能量，開啟平安的一年。
回首2024年許多全球性的嚴峻考驗，太極門掌門人洪道子致詞指出，2025年是機遇與挑戰並存的一年。他說，多變的是生活和外在的環境，不變的是修心養性的日常，透過行善自省，帶來自助天助的好運。
洪道子說，讓我們深刻體認萬物生靈皆是生命共同體，需要比以往任何時候都更加團結。各個領域都需要大家用一顆比過去更積極向好的心，以智慧凝聚共識，匯聚善良能量，奮勇前行！
台中市長盧秀燕賀詞「氣和人旺」，立委廖偉翔說，很感佩太極門長期以來在全世界宣揚愛與和平的理念，對傳統文化的重視，是一股安定的力量。立委楊瓊瓔表示，太極門在全球113個國家推動良心時代運動並宣揚愛與和平的理念，令人敬佩，她每年都會回來道館參加新春茶敘，這是補充能量的好機會。
太極門台中道館準備了精彩的節目迎賓，由「足爽」寶寶、文舞飄扇及Energy Boys ＆ Energy Girls組成的迎賓隊伍，北屯區平興里長黃彰國說，好像走星光大道。
歡樂送五寶由9位7到11歲的太極門弟子，穿著「足爽」肚兜，可愛的造型、活潑的舞蹈，將太極門五寶「健康、財富、智慧、快樂、幸福」送給世人。
主辦單位邀請著名中醫師沈睦森，分享「上方保健 元氣人生」，他說「百善笑為先」、「要笑才有藥效」，他認為心是人生最大的戰場，痛苦是因為活在過去，焦慮是因為活在未來。沈醫師以生動的比喻，讓現場來賓在歡笑中收穫健康秘笈。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言