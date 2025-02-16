太極門新春新願 掌門人：匯聚善良能開啟平安的一年

2025年開春以來世局不平靜，天災人禍不斷，太極門台中道館今舉辦新春茶敘，掌門人洪道子指出，2025年是機遇與挑戰並存的一年，要用比過去更積極向好的心，匯聚善良能量，開啟平安的一年。

回首2024年許多全球性的嚴峻考驗，太極門掌門人洪道子致詞指出，2025年是機遇與挑戰並存的一年。他說，多變的是生活和外在的環境，不變的是修心養性的日常，透過行善自省，帶來自助天助的好運。

洪道子說，讓我們深刻體認萬物生靈皆是生命共同體，需要比以往任何時候都更加團結。各個領域都需要大家用一顆比過去更積極向好的心，以智慧凝聚共識，匯聚善良能量，奮勇前行！

台中市長盧秀燕賀詞「氣和人旺」，立委廖偉翔說，很感佩太極門長期以來在全世界宣揚愛與和平的理念，對傳統文化的重視，是一股安定的力量。立委楊瓊瓔表示，太極門在全球113個國家推動良心時代運動並宣揚愛與和平的理念，令人敬佩，她每年都會回來道館參加新春茶敘，這是補充能量的好機會。

太極門台中道館準備了精彩的節目迎賓，由「足爽」寶寶、文舞飄扇及Energy Boys ＆ Energy Girls組成的迎賓隊伍，北屯區平興里長黃彰國說，好像走星光大道。

歡樂送五寶由9位7到11歲的太極門弟子，穿著「足爽」肚兜，可愛的造型、活潑的舞蹈，將太極門五寶「健康、財富、智慧、快樂、幸福」送給世人。