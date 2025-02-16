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拚黨主席落敗被傳回防台中 蔡壁如：我一直在台中海線深耕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如今天回應說，她一直在台中海線，深耕地方。圖／本報資料照片
民眾黨前立委蔡壁如今天回應說，她一直在台中海線，深耕地方。圖／本報資料照片

民眾黨前立委蔡壁如參選民眾黨主席落敗後，她感謝所有黨員朋友支持自己，外傳她正式回防台中海線，為下屆立委選舉作準備，蔡壁如今天向本報記者說，她一直在台中海線，深耕地方。

多名志工說，蔡壁如已在台中梧棲租屋當服務處，大家都支持她的理念，也喜歡她直爽正派個性，會繼續不求回報全力支持她；志工說，蔡壁如應會在立委選舉前一年正式在參選活動和聲明，目前仍以安排地方行程，走訪基層為主。

蔡壁如今天回應說，她參選台中一選區立委後，一直在台中海線，深耕地方，走訪海線各地，沒有改變過。

蔡壁如的一名志工說，蔡壁如回來台中海線深耕地方，支持者都很高興，她可以做自己，繼續服務台中一選區選民，兌現她參選時的承諾，她這次參選立委雖落敗，但與對手票數差距不大，支持者相信她的深耕與理念，會再度獲得海線民眾肯定。

民眾黨 立委選舉 蔡壁如

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