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蔡壁如回防台中海線深耕選立委 志工：支持挺她直爽個性

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如回防台中海線，全心投入深耕地方，勤跑基層。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨前立委蔡壁如回防台中海線，全心投入深耕地方，勤跑基層。圖／取自蔡壁如臉書

民眾黨前立委蔡壁如參選黨主席落敗後，她感謝所有黨員朋友，也正式回防台中海線深耕地方，準備再度參選台中立委，多名志工說，蔡壁如已在台中梧棲租屋當服務處，大家都支持她的理念，也喜歡她直爽正派個性，會繼續不求回報全力支持她。

蔡壁如的一名志工說，蔡壁如回來台中海線深耕地方，支持者都很高興，她可以做自己，繼續服務台中一選區選民，兌現她參選時的承諾，她這次參選立委雖落敗，但與對手票數差距不大，支持者相信她的深耕與理念，會再度獲得海線民眾肯定。

蔡壁如昨天選黨主席落敗後，立即在臉書發文「首先感謝台灣民眾黨來自於全國各地的黨員朋友，我們用民主的方式產出第二任補選黨主席，同時感謝在這場選舉選中，願意投給我的每一位黨員朋友，壁如在此感謝這些支持者們。」

蔡壁如說，選舉過後，我們要團結一致支持民眾黨新任的黨主席，我們要團結，努力往前走，一起面對接下來的挑戰。

蔡壁如表示，今時民進黨黨同伐異、棄台灣社會共同利益不顧，意識型態掛帥，甚至網軍治國，公然扭曲司法、極盡抹黑能事，這叫台灣人民如何吞下？「同胞須團結，團結真有力」。

她在臉書也寫「在這個民進黨一言堂的時代，我們堅持努力，堅定信心，逗陣走，依然向前行！」

台中市 台灣民眾黨 蔡壁如

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