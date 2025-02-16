最浪漫的馬拉松…日月潭3000人環湖跑 湖光山色超迷人
日月潭櫻舞飛揚環湖路跑今天登場，吸引27國逾3000人參加，上午6時許鳴槍，從向山遊客中心出發環潭一圈，沿途有山豬肉香腸、日月潭茶葉蛋等在地美食補給，且能欣賞日月潭湖光山色，又逢櫻花季，跑友稱讚是「最浪漫的馬拉松」。
日月潭國家風景區管理處指出，日月潭自行車道曾獲「全球10大最美自行車道」，為鼓勵民眾運動，除推廣單車騎行，也辦理日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑賽，用不同方式欣賞潭區美景，今年由紐崔萊三度冠名贊助，今天循這條最美路線開跑。
今登場的日月潭環湖跑，吸引菲律賓、馬來西亞、美國、日本、韓國等27國逾3000人參加，其中42K全馬組達200人、29K環湖組超過1200人，12K挑戰組更多達1600人報名，上午6時許鳴槍，眾人從向山遊客中心出發挑戰環潭一圈。
日管處表示，29K以上路線因環跑日月潭一圈，可飽覽向山、水社、文武廟、纜車站至伊達邵等沿途景點及潭區景致，且目前正值櫻花季，潭區數千株櫻花綻放，同樣美不勝收；全馬組除了環潭，還要沿台21線跑到水里，再折返跑回向山。
而紐崔萊今年在馬拉松補給上也別出心裁，準備山豬肉香腸、小米甜甜圈、日月潭茶葉蛋等在地特色美食，跑友邊跑邊享受在地好味道，還能欣賞湖光山色伴櫻景，紛大讚是「最浪漫的馬拉松」，環湖公路交管措施則於今下午2時解除管制。
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