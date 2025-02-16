彰化彩繪大師陳穎派92歲高齡辭世 展出珍貴手稿

彰化縣無形文化資產傳統建築彩繪保存者陳穎派去年以92歲高齡辭世，彰化文化局即日起在彰化工藝展覽館舉辦「陳穎派藝師紀念展」，將展出到4月27日，彰化縣長王惠美說，這場展覽不僅是對陳穎派老師畢生奉獻致敬，更希望喚起大眾對傳統建築彩繪的珍視與關注。

「潁川成派-陳穎派藝師紀念展」今天在彰化工藝展覽館鹿港鎮鶴棲別墅舉辦開幕式，共展出25件珍貴手稿作品，彰化縣長王惠美、家屬代表陳文俊與彰化縣傳統工藝類傳統建築彩繪保存者陳敦仁老師、彰化縣文化局長張雀芬等人與會。

王惠美表示，陳穎派不僅是彰化縣傳統工藝建築彩繪保存者，也是臺灣傳統建築彩繪領域的泰斗，被譽為「派司」，陳穎派老師自小承襲父親陳萬福習藝，從最基礎的磨粗紙、學調公灰、煮桐油、地仗處理、畫垛頭、垛內等依序學習傳統彩繪工法，循序漸進掌握傳統彩繪技法，其作品繪工細緻、題材豐富，在國內許多古蹟、歷史建築修復工程擔任建築彩繪修護匠師，並於2020年登錄為彰化縣無形文化資產傳統工藝類傳統建築彩繪保存者。

王惠美說，彩繪不僅是技術性工藝，更是一門融入歷史、宗教與民俗文化的藝術。陳穎派老師憑藉精湛技藝、獨到的色彩運用與嚴謹的態度，讓每一幅門神、每一處飛簷彩繪，都承載著深厚的文化意涵與工匠精神。陳穎派的作品包括彰化市孔廟、鹿港天后宮等國定古蹟，遍布臺灣各地廟宇、書院與宗祠，為台灣文化資產留下無數經典之作。

陳穎派也致力於傳統建築彩繪的傳承，將傳統工藝帶入現代教育體系，去年3月陳穎派辭世，文化部特頒旌揚狀，縣府也頒發褒揚狀，並出版「穎派繪丹青-傳統建築彩繪藝師陳穎派生命史」專輯及製作紀念影片。