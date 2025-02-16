南投燈會惹民怨…便道受損阻動線 遊客排隊氣炸

2025南投燈會今晚閉幕，但昨晚因銜接停車場和主燈區的橋下便道損壞，動線受影響，只能走情人橋，現場大排長龍，遊客排隊1個多小時還無法上橋，引發民怨。縣府表示，將對公告宣導不足、疏導欠佳等列燈會檢討，並研擬配套改進。

南投燈會是南投縣每年新春至元宵假期的重點活動，前年起更開始與知名IP合作，設置專屬主題燈區，搭配無人機群飛秀、水舞煙火秀等演出，遊客數從最初的上百萬人次，直至前年起已突破500萬人次造訪賞燈，成為中部指標性燈節。

今年的南投燈會於上月25日登場，今晚將閉幕，23天突破逾550萬人次；而因前幾日濕冷降雨，昨晚放晴，且是燈會最後一場無人機煙火秀，並有Ozone、李英宏、潤少等人氣團體及歌手到場演出，人潮爆棚，單日吸引33萬人次賞燈。

但不少民眾抱怨，昨晚到南投逛燈會，依縣府公告將車停在南投交流道附近的停車場，沒想到卻是惡夢開始，下車才發現大排長龍，了解後才知道連接燈區的橋下行人便道損毀封閉，只能走情人橋，因此眾人全都在停車場排隊等著要上橋。

只不過，考量安全，情人橋管制上橋人數最多350人，排隊人潮塞車，民眾抱怨，排了1個多小時還無法上橋，不少人更是直接放棄；也有人抱怨，主辦單位到昨天傍晚6時許才公告橋下行人便道損毀，若早點公告就不去或及早換地方停車。