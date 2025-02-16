春耕期農機帶土上路易害人摔車 聯合稽查小組加強取締

又到一期稻作春耕期，以往有不少大型農機在田間作業完後沿路掉泥巴，不僅汙染道路，也曾造成機車騎士滑倒摔車，彰化縣府與各鄉鎮市公所組成「農業機械帶土上路聯合稽查取締小組」加強巡查，一旦發現農機帶土上路汙染路面將開罰。

彰化是稻作主要產區，以往每到春耕期，許多大型農機在田間作業完，直接開上道路，經常發生機車騎士被泥巴滑倒「犁田」受傷，為了改善汙染道路，避免發生車禍，2022年起彰化縣府農業處、環保局與各鄉鎮市公所組成「農業機械帶土上路聯合稽查取締小組」加強取締，曾在春耕期一次開罰6件，在強力取締下，去年農機帶土上路已大為減少，環保局去年共裁罰1件。

彰化縣環保局表示，農機若帶土上路造成路面汙染，依廢棄物清理法可裁罰1200元以上、六千元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰，提醒農民農機到農田作業後，要再開上道路前，應先清洗一下車輪，以免造成道路汙染。