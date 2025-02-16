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春耕期農機帶土上路易害人摔車 聯合稽查小組加強取締
又到一期稻作春耕期，以往有不少大型農機在田間作業完後沿路掉泥巴，不僅汙染道路，也曾造成機車騎士滑倒摔車，彰化縣府與各鄉鎮市公所組成「農業機械帶土上路聯合稽查取締小組」加強巡查，一旦發現農機帶土上路汙染路面將開罰。
彰化是稻作主要產區，以往每到春耕期，許多大型農機在田間作業完，直接開上道路，經常發生機車騎士被泥巴滑倒「犁田」受傷，為了改善汙染道路，避免發生車禍，2022年起彰化縣府農業處、環保局與各鄉鎮市公所組成「農業機械帶土上路聯合稽查取締小組」加強取締，曾在春耕期一次開罰6件，在強力取締下，去年農機帶土上路已大為減少，環保局去年共裁罰1件。
彰化縣環保局表示，農機若帶土上路造成路面汙染，依廢棄物清理法可裁罰1200元以上、六千元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰，提醒農民農機到農田作業後，要再開上道路前，應先清洗一下車輪，以免造成道路汙染。
縣府也會針對「無照」農機開罰，依交通管理處罰條例可裁罰3600元以上、1萬零800以下罰鍰，並視同拼裝車沒入車輛，提醒農民若使用農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機及狼尾草收穫機等四輪或四輪以上具動力農機需向公所申請農業機械使用證，並申領農機號牌。
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